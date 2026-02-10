El aeropuerto de Sevilla crece en rutas, parking y zonas VIP pero sigue sin resolver el problema de la conexión con la ciudad

El aeropuerto de Sevilla sigue ampliando sus instalaciones y sumando nuevas rutas para responder al aumento de la demanda, pero mantiene una carencia histórica: la conexión ferroviaria directa entre San Pablo y Santa Justa.

En este sentido, Aena ha anunciado recientemente la ampliación de la capacidad de estacionamiento del aeropuerto para responder al aumento de la demanda de viajeros.

La entidad ha adjudicado un contrato por valor de 10,2 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio modular en el aparcamiento de larga estancia P2, cuya finalización está prevista en un plazo aproximado de diez meses desde el comienzo de las obras, que aún no están en marcha.

El proyecto, que ejecutarán las empresas Industrias Metálicas Anro y Anrotech Car Park, contempla un edificio de 7.515 metros cuadrados, distribuido en tres plantas, que permitirá incorporar alrededor de 600 nuevas plazas de aparcamiento a las ya existentes en el P2.

Esta ampliación se suma a la anunciada hace apenas un mes, según la cual el aeródromo ampliaría su zona VIP ante el aumento de turistas que requerían de este tipo de servicios. Esta sala premium contará con un importe neto de 3.547.383,90 euros.

El proyecto, que se estima en un plazo de ejecución aproximado de un año, permitirá levantar una edificación anexa a la zona norte del terminal, con una superficie útil cercana a los 780 metros cuadrados, más del doble de la sala VIP actual.

La mencionada ampliación está motivada por el crecimiento de hasta un 90 por ciento en tres años de usuarios que demandan servicios VIP.

Nuevas rutas

De forma paralela, el Aeropuerto de Sevilla continúa su expansión y refuerza su oferta de rutas directas para 2026, a la espera de conseguir conexiones largamente demandadas con destinos como China o Miami.

Este año, San Pablo estrenará nuevos enlaces internacionales y europeos, incluyendo vuelos a Niza, Olbia-Costa Smeralda, Belgrado y varias ciudades del Reino Unido.

Vueling inaugurará en verano la ruta directa a Niza con tres frecuencias semanales, mientras Volotea conectará Sevilla con Olbia en Cerdeña, así como con Lille y Florencia en fechas próximas.

Air Serbia sumará a finales de septiembre la inédita conexión con Belgrado, ampliando las opciones hacia Europa del Este.

Además, nuevas rutas a Londres, Heathrow y Luton con Vueling y Wizz Air, y a Bristol con EasyJet, reforzarán los enlaces con Inglaterra.

El aeropuerto, a su vez, sigue consolidando sus rutas recientes. Entre ellas, Turkish Airlines ofrece vuelo diario a Estambul, y EasyJet ha incorporado Berlín, Lyon, Milán y Ámsterdam.

Ryanair ha sumado conexiones a Varsovia, Breslavia, Turín, Treviso, Rabat, Oporto y Manchester, ampliando la oferta existente.

En conjunto, estas incorporaciones elevan la capacidad y el número de viajeros del aeropuerto, reforzando su papel como hub regional y multiplicando las opciones de vuelo desde Sevilla tanto en Europa como más allá.

La conexión que no llega

Sin embargo, tras veinte años de espera, San Pablo sigue sin conseguir la conexión ferroviaria con la estación de Santa Justa. Todo ello pese a la obligatoriedad del Reglamento (UE) 2024/1679 para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, que obliga a los aeropuertos grandes a disponer de conexiones ferroviarias con la ciudad.

En este sentido es importante mencionar que el aeropuerto de Sevilla ya rozó el año pasado los 10 millones de pasajeros.

Actualmente, la conexión ferroviaria sigue limitada a estudios informativos con retrasos significativos. La Junta completó su propio estudio en 2023, mientras que el Ministerio de Transportes encargó otro en marzo de ese mismo año con un plazo de 24 meses, ya ampliamente superado.

El contrato se modificó el verano pasado, aumentando el presupuesto en 48.400 euros, hasta un total de 690.442 euros, sin ampliar el plazo de ejecución.

El ministro Óscar Puente confirmó a finales de 2025 que se están analizando tres posibles trazados desde Santa Justa, buscando un servicio que combine rapidez y capacidad, y estudiando incluso la posibilidad de una parada en Parque Alcosa.

El estudio informativo, adjudicado a la UTE Geocontrol SA y Ardanuy SA por 642.042 euros, se estructura en tres fases: análisis inicial de alternativas, estudio completo con impacto ambiental y, finalmente, información pública y audiencia ciudadana.

Las tres opciones del Ministerio incluyen recorridos subterráneos o en viaducto que cruzan la A‑4, variando en coste y complejidad, siendo la opción totalmente soterrada la más cara y difícil de ejecutar.

No obstante, y pese a los planes, se trata de un proyecto aún por definir que no termina de ver la luz. Así, mientras el aeródromo avanza en infraestructuras y rutas, continúa arrastrando un pilar clave para su completo desarrollo.