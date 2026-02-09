De Sevilla a Mauritania: Quirónsalud participa en la II Comisión oncológica de HumanCoop

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, en el marco de la II Comisión Oncológica, organizada por la ONG HumanCoop, ha reforzado su compromiso con la cooperación sanitaria internacional a través de la participación de Rafael Linares, responsable del Servicio de Radiofísica del centro hospitalario, en una misión humanitaria desarrollada en Mauritania, centrada en la mejora de la atención oncológica y la seguridad radiológica.

La acción se ha llevado a cabo en el Centro Nacional de Oncología (CNO) de Nuakchot, capital del país, y "el único centro de Mauritania dedicado a la atención oncológica, que es esencial para una población con importantes dificultades de acceso a servicios sanitarios especializados", afirma el radiofísico.

La comisión ha estado integrada por 12 profesionales sanitarios de distintas especialidades, tales como enfermería, radiología, oncología, cuidados paliativos, anatomía patológica, radioterapia y física médica, procedentes de diferentes puntos de España y del ámbito internacional.

"La iniciativa se enmarca en el trabajo que desarrolla HumanCoop, una ONG dedicada a la cooperación y el desarrollo con un proyecto de salud global bajo el enfoque One Health, activo en la región de TirisZemmur (Bir Mogrein y Zouerat), una de las zonas más aisladas y olvidadas por la cooperación internacional", comenta Rafael Linares.

La colaboración con el Centro Nacional de Oncología tiene como objetivo "facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento de las pacientes detectadas en campañas de cribado de cáncer de mama y de los pacientes oncológicos en general”, así como “contribuir en la mejora de la asistencia y la formación de los profesionales locales, en un contexto donde hasta hace poco no existían registros oficiales de la enfermedad", explica el especialista.

Rafael Linares ha participado en la misión como representante del Comité de Cooperación Internacional de la Sociedad Española de Física Médica (SEFMCoopera) junto con los demás radiofísicos.

Durante la estancia, la labor del equipo de radiofísica se ha centrado en "la evaluación del equipamiento, los procedimientos, la formación del personal y las condiciones de seguridad y protección radiológica de los servicios de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico del CNO, con el fin de detectar necesidades no cubiertas y posibles áreas de colaboración futura", aclara el físico médico.

Asimismo, "se ha aprovechado la visita para realizar una donación de material sanitario, entre el que se han incluido marcadores de radioterapia y suplementos nutricionales, gracias a la colaboración del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, entre otros", alega el

experto.

La evaluación realizada ha puesto de manifiesto que los servicios visitados "cuentan con estándares de seguridad, calidad y protección radiológica aceptables, equipos de última generación y profesionales cualificados; si bien se han identificado aspectos concretos susceptibles de mejora que podrán abordarse en futuras misiones conjuntas", determina el radiofísico.

Durante la misión se ha celebrado también una videoconferencia con el Centro de Protonterapia de Quirónsalud, en la que, a petición del Servicio de Radioterapia del CNO, según declara Rafael Linares, "se ha acordado establecer una colaboración para que físicos médicos y oncólogos radioterápicos españoles participen en los comités de tumores del CNO mauritano, con la implicación de SEFMCoopera y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)".

"Han sido jornadas intensas de trabajo, intercambio y aprendizaje junto a profesionales con un nivel técnico y humano admirable, que hacen mucho con recursos limitados", señala el especialista, quien indica que "más allá de la revisión de equipos o protocolos, el verdadero valor ha estado en escuchar, compartir experiencias y entender sus necesidades reales".

El jefe del Servicio de Radiofísica del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha querido destacar especialmente la labor y acogida del doctor Moussa Cheibetta, jefe del Servicio de Radiofísica del CNO, y del doctor Niang Oumar, jefe de Radioterapia, así como a sus respectivos equipos, conjunto de profesionales locales y del equipo de apoyo en Mauritania.



Rafael Linares ha querido concluir con un mensaje claro: "Esta ha sido la primera misión sobre el terreno del grupo SEFMCoopera", reafirmando que "la cooperación internacional es un proceso bidireccional que genera aprendizaje, compromiso y vínculos profesionales duraderos".