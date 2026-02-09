Sevilla concentra el mismo número de pisos turísticos irregulares que La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón juntos

La provincia de Sevilla tiene el mismo número de pisos turísticos irregulares que La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón juntos.

Así lo ha notificado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que ha pedido a las plataformas online que eliminen los mencionados inmuebles de su catálogo.

Estos pisos son viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido por no cumplir los requisitos.

En total, Sevilla cuenta con 2.659 solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico.

Por su parte, La Rioja acumula 302; Navarra, 356; País Vasco, 711 y Aragón, 918. En total, 2.287 viviendas revocadas y, por tanto, 372 menos que en la provincia sevillana.

Tal es el número de pisos turísticos en situación de irregularidad en la provincia que, en el ámbito nacional, se coloca en el cuarto puesto. Madrid lidera la lista con un total de 5.344 viviendas denegadas. Le sigue Barcelona, con 5.005, y Marbella, con 2.993. La siguiente, Sevilla.

Regularización

Frente a este contexto de revocaciones y controles estatales, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha medidas dirigidas a ordenar el fenómeno de las viviendas de uso turístico en la ciudad mediante un proceso de regularización de aquellas ya existentes y con normativa de control urbanístico más estricta.

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2025 la apertura de un plazo extraordinario para la regularización de las viviendas de uso turístico (VUT) que estaban inscritas en el registro antes de octubre de 2024 y que no tramitaron el cambio de su uso de residencial a terciario, tal y como exige la normativa municipal.

La medida podría implicar la regularización de otras 1.800 viviendas turísticas en la ciudad, en concreto en el Centro y en Triana.

Este procedimiento permite que las viviendas que ya estaban operando como alojamientos turísticos y que cumplían con la inscripción antes de que entrara en vigor la limitación por barrios puedan legalizar su actividad si cumplen los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta modificación urbanística, aprobada en abril de 2022, equipara las VUT al resto de alojamientos turísticos (hoteles, hostales, etc.) y exige que estas tengan la calificación de uso terciario en lugar de residencial para poder operar legalmente.

Límite del 10%

Además, desde octubre de 2024, se establece un límite del 10 por ciento de viviendas de uso turístico sobre el total del parque residencial en cada uno de los 108 barrios de Sevilla.

En los más saturados, como el Casco Antiguo o zonas de Triana, ya no se pueden tramitar nuevas licencias porque superan este porcentaje.

Según el registro de la Junta de Andalucía, en la capital andaluza hay cerca de 9.700 viviendas de uso turístico con licencia vigente, lo que convierte a Sevilla en uno de los principales centros de VUT de España, por detrás de ciudades como Madrid o Barcelona.

Es importante mencionar que este proceso de regularización no ampliará el número de VUT permitidas en zonas saturadas, sino que ofrece una vía para que las viviendas que ya operaban puedan adaptarse a la normativa vigente.

Todo ello con el fin de seguir funcionando dentro del marco legal, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos de uso terciario, seguridad y habitabilidad.

El objetivo de esta medida es ordenar y profesionalizar el mercado de viviendas turísticas en Sevilla, equilibrando la oferta turística con la necesidad de proteger la vida residencial de barrios altamente tensionados por el turismo.

Se trata del casco histórico y Triana, donde la presión de la oferta turística ha sido especialmente alta, y evitar que la expansión de estas VUT agrave aún más la escasez de vivienda habitual y la convivencia vecinal.