Morante, protagonista absoluto de la temporada taurina en Sevilla: cinco lances suyos plasman el cartel anunciador

La vuelta de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla no será solo en los carteles. También es el protagonista en la pintura que los anunciará. La obra, del pintor checo Georg Dokoupil, se trata de un collage de cinco lances muy característicos del diestro cigarrero.

Lances de Futuro ha presentado este lunes la pintura, unas horas antes de la gala en la que se presentará esta noche los carteles de manera oficial.

Así, Morante, presente en el acto, se convierte en el protagonista absoluto de la feria por su presencia en el lienzo, sus cuatro tardes confirmadas y su vuelta a los ruedos tras el descanso que se ha tomado desde que se quitara -que no cortara- la coleta el pasado 12 de octubre en Las Ventas.

Por el momento, no se ha anunciado en ninguna otra feria. Por tanto, su presencia, sin duda, es uno de los aldabonazos de la temporada y de José María Garzón como nuevo empresario de la plaza de toros de Sevilla.

La elección del autor de la obra es una elección exclusiva de los maestrantes, dueños de la plaza de toros. El asesoramiento artístico ha corrido a cargo de Fer Francés, en una nueva etapa que deja atrás la anterior dirección de Pepe Cobo.

En el cartel puede apreciarse al torero de La Puebla con muleta y capote en mano pegando cinco lances muy característicos y reconocibles de color conocido como cochinilla.

Por su parte, el empresario de la plaza lanzó un mensaje directo al diestro: "Ya que aquí hay cinco imágenes tuyas y estás anunciado cuatro tardes, espero que sea posible esa quinta como en el cartel", refiriéndose al hueco que ha dejado libre en San Miguel -en septiembre- por si el diestro quiere estar presente también.

El propio Morante de la Puebla tomó también la palabra. Agradeció al artista y a la corporación su inclusión también en la obra artística, explicando que esta vez también acudía en calidad de "modelo".

El guion de la presentación lo llevó el teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, Marcelo Maestre, quien anunció que el pregón taurino del próximo Domingo de Resurrección correrá este año a cargo del periodista Rubén Amón, y será presentado por su compañero de profesión Juan del Val.

Ya solo falta conocer los carteles oficiales que serán presentados de manera oficial, por primera vez, en una gala, que será este mismo lunes en el teatro Cartuja Center.