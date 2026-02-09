El Ayuntamiento presentará un plan de reasfaltado tras las lluvias y mantendrá cerradas las compuertas por el nivel del río

El Ayuntamiento de Sevilla presentará los próximos días un "gran plan de reasfaltado" para paliar los efectos de las últimas lluvias en la urbe.

Asimismo, mantendrá las compuertas del muro de defensa de la ciudad de Sevilla cerradas por el nivel del río Guadalquivir. Actualmente, el "caudal supera los 3.900 metros cúbicos" por segundo, tal y como ha indicado el alcalde hispalense, José Luis Sanz.

Esta circunstancia es la que está haciendo que, aunque Sevilla "se encuentra en una situación de total normalidad," el Plan de Emergencias Territorial en Fase 1 siga activado. Cabe recordar que, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "los niveles de peligro por desbordamiento se dan cuando se superan los 3.000 metros cúbicos."

No obstante, es la situación del cementerio "la que más preocupa". Durante el tren de borrascas se cayeron en torno a 60 árboles, una cifra a la que hay que sumarle los que se van a tener que talar.

El pasado sábado, el salón de Congresos FIBES tuvo que cancelar los eventos previstos después de que el agua entrase en su sótano. Ahora, el regidor municipal ha informado de que "ya está funcionando con normalidad" y celebrando las citas que estaban agendadas.

Al contrario que en octubre -mes en el que las intensas lluvias inundaron parte de Sevilla- las precipitaciones "no han afectado a las instalaciones eléctricas".

Por ahora, algunos de los parques y jardines que se habían cerrado durante el temporal se están abriendo. Los que quedan aún cerrados son aquellos que los técnicos están revisando.

José Luis Sanz ha anunciado que en los próximos días, el ayuntamiento presentará un "gran plan de asfaltado" para hacer frente a los efectos de la borrasca en las calles y carreteras de la ciudad. Asimismo, ha declarado que "desde este lunes ya se están parcheando" ciertas vías.

En cuanto a la situación de la SE-20 -una de las más afectadas tras las últimas lluvias-, el primer edil ha señalado que "la obra ya está adjudicada, únicamente a la espera de la mejora meteorológica para poder comenzar las labores de rehabilitación y mejora".