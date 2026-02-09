El arte que dio forma a la Semana Santa: la Fundación Cajasol exhibe la obra del orfebre Cayetano González

Presentación de la exposición 'Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres', en la Fundación Cajasol. Fundación Cajasol

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha acogido este lunes la inauguración de la exposición 'Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres', una muestra que rinde homenaje a uno de los nombres fundamentales de la orfebrería andaluza y que marca el inicio oficial del programa cultural 'Tramos de Cuaresma', que se desarrollará hasta el mes de abril.

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, además del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Manuel Alés, y los comisarios de la exposición, José Roda y Antonio J. Santos.

La muestra ofrece un recorrido por la trayectoria artística de Cayetano González, desde sus primeros trabajos en la década de 1920 hasta sus creaciones más reconocidas, en las que confluyen una elevada destreza técnica y una marcada sensibilidad espiritual.

Considerado maestro de varias generaciones de artesanos, su obra resulta clave para entender la estética actual de la Semana Santa sevillana y andaluza.

Durante la inauguración, Antonio Pulido ha destacado la magnitud del proyecto expositivo, que ha requerido la utilización de todas las salas de la Fundación Cajasol.

El presidente ha subrayado el carácter innovador y la complejidad técnica de la obra de González, así como su uso de materiales nobles, visibles en piezas emblemáticas como el Paso del Señor de Pasión, realizado con más de 200 kilos de plata, madera dorada y marfil, una de las grandes joyas de la orfebrería procesional.

Por su parte, Manuel Alés ha señalado que la exposición viene a saldar una deuda pendiente con "un artista total", cuya huella permanece viva en el patrimonio devocional de la ciudad.

Los comisarios de la muestra han destacado que se trata de la primera exposición antológica dedicada al orfebre, y recordaron que desde 1920 trabajó intensamente para las hermandades sevillanas, desarrollando un estilo propio y fácilmente reconocible.

La exposición reúne piezas procedentes de hermandades como Pasión, Amargura, Silencio y Calvario, junto a documentos y bocetos inéditos que permiten conocer la evolución artística del autor.

Entre los elementos más destacados figura la presentación por primera vez del Sagrario de la parroquia de Omnium Sanctorum, una obra de gran valor histórico y simbólico.

Francisco Vélez de Luna ha agradecido el apoyo continuado de la Fundación Cajasol al mundo de las hermandades y cofradías, subrayando que la muestra "acerca las almas a Dios a través de la belleza".

El programa 'Tramos de Cuaresma' se celebra de forma simultánea en las distintas sedes de la Fundación Cajasol en Andalucía —Huelva, Cádiz, Jerez y Córdoba— con el objetivo de reforzar la relación entre arte, tradición e identidad territorial.

A lo largo de las próximas semanas incluirá exposiciones, conferencias, conciertos y otras actividades culturales.

La exposición dedicada a Cayetano González podrá visitarse en Sevilla hasta el 8 de marzo, ofreciendo al público una oportunidad única para descubrir el legado de uno de los grandes maestros del arte sacro andaluz.