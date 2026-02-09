Alfombra roja, boato y hasta acróbatas para presentar los carteles de Sevilla de la nueva era de Garzón en la Maestranza

Por primera vez la temporada taurina sevillana se ha presentado en una gala con boato y alfombra roja. Dicen que si uno no se da importancia, no te la da nadie.



Y el nuevo empresario de la plaza de toros de la Maestranza, José María Garzón, se la quiere dar a él mismo como empresario y, también, a la primera feria de la llamada nueva era con una presentación por todo lo alto.

Con el cartel de ‘No hay billetes’ en un aforo de 2.000 personas, autoridades y políticos se mezclaron con toreros y muchos aficionados que han podido asistir al teatro Cartuja Center de la capital porque el pueblo llano es al final el que paga.



Nadie quiso faltar a la cita, desde el alcalde, José Luis Sanz, hasta Morante de La Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado, Borja Jiménez, David de Miranda, Daniel Luque, José María Manzanares, y muchos más, con la excepción de Roca Rey. Será puntal de la feria, pero a la gala no fue.

El espectáculo conjugó lo tradicional y lo moderno desde la banda Tejera interpretando el himno de España y los clarineros anunciando la salida del chiquero hasta unos acróbatas que parecían de goma y la voz de María Espinosa, participante de La Voz, quien interpretó desde el clásico ‘Sevilla’ a un tema ‘Soñando lo imposible’.

La gala fue conducida por los periodistas Victoria Collantes y Juanma Lamet, quienes fueron desgranando los carteles, que combinan la veteranía y la juventud del escalafón como Fabio Jiménez, Víctor Hernández o Aarón Palacios, con el fin también de atraer al público más joven a la plaza. “Juventud en los tendidos y en el ruedo”, aseguró el empresario.

Antes, a modo de entrevista, Garzón confesó que lo primero que hizo fue ir a ver a Morante, puntal del abono, y después todo lo demás… La idea de la vuelta de los toros a la Venta de Antequera y después la combinación de los carteles para hacerlos “lo más atractivos posible” con nuevas ganaderías y otras consagradas.

En algunos lo ha conseguido, pero otros son muy parecidos a los abonos de años anteriores de la empresa Pagés. Demasiadas tardes para José María Manzanares o Alejandro Talavante y pocas para diestros de la talla de Diego Urdiales o David Galván le restan originalidad a su conjugación.

Garzón ha intentado mimar al abonado. Con el eslogan ‘Abónate ya’, dio a conocer las ventajas que tendrán además del 10% de descuento. También tendrán un 50% de descuento en las novilladas sin caballos y un 10% en otras plazas dirigidas por Garzón.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, arrancó los aplausos al disculpar al de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, al estar al frente del comité asesor por las inundaciones que han provocado tantos daños en Andalucía durante los últimos días.

Paradela destacó el apoyo “sin fisuras” de la Junta a la tauromaquia, al igual que el alcalde, quien dijo que “en Sevilla los toros es una forma de vivir”.

Agradeció a Pagés todos los años que ha estado al frente e incluso bromeó con Morante al parafrasearlo con que “soñar el toreo, al menos, es más seguro” para rematar como Curro Romero: “Sanseacabó”.

Con este formato a José María Garzón no se le ha podido preguntar, pero este miércoles el empresario dará una rueda de prensa porque hay presencias y ausencias que merecen una respuesta.

Los carteles

El primer abono diseñado por Lances de Futuro al frente de la Real Maestranza de Caballería está sostenido, de una u otra forma, por Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El Domingo de Resurrección (5 de abril), el día más taurino por excelencia en Sevilla, torearán Morante, Roca Rey y David de Miranda frente a toros de Garcigrande.

El 11 de abril, Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez con Alcurrucén. El 12 de abril, Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y José Fernando Molina ante Fuente Ymbro, y el día 14, la novillada con picadores con reses de Talavante donde estarán Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte.

Durante la preferia, un cartel muy rematado se anuncia el 15 de abril con Perera, David Galván, Perera y Aarón Palacio con Santiago Domecq; el 16 de abril habrá un plato fuerte con Morante, Juan Ortega y Víctor Hernández.

El viernes 17 se anuncian Talavante, Roca Rey y Aguado con una corrida de Domingo Hernández; el sábado 18 habrá un mano a mano entre Escribano y Borja Jiménez para matar la de Victorino Martín, una de las fechas tradicionales toristas del abono.

El domingo 19 será la jornada tradicional de rejones con toros del Capea para los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. La ausencia de Ventura ha sido muy llamativa al no llegar a un acuerdo en los despachos.

El tradicional lunes de pescaíto torearán Morante de La Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El martes de feria José María Manzanares, Talavante y Daniel Luque con Núñez del Cuvillo; el miércoles se anuncian Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda con toros de El Parralejo.

El jueves de feria de nuevo Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta ante toros de Victoriano del Río; el viernes torearán Daniel Luque, Juan Ortega y Aguado con los de Juan Pedro Domecq; el sábado se anuncian con los de La Quinta El Cid, Fortes y José Garrido, y el domingo con la de Miura Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Una de las novedades del abono es la recuperación de la corrida del Corpus Christi con un cartel estrella: Morante, Ortega y Aguado compartirán paseíllo frente a toros de la Casa Matilla.

Un cartel con boato previo a las novilladas de primavera y de la feria de San Miguel, con la novillera Olga Casado, con Ortega, Roca Rey, Aguado, Emilio de Justo y otra vez Talavante y Manzanares...

Demasiadas ausencias que hacen que la feria recuerde en algunos pasajes a años anteriores, aunque en otros hay que reconocerle la innovación al nuevo empresario y la apertura de carteles que tanto necesita la Fiesta.