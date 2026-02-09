Aena invertirá 10,2 millones en un nuevo aparcamiento modular de 600 plazas en el Aeropuerto de Sevilla

El Aeropuerto de Sevilla amplía su capacidad de estacionamiento para dar respuesta a la creciente demanda de viajeros. Aena ha confirmado la adjudicación de un contrato por 10,2 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio modular en el aparcamiento de larga estancia P2, que estará listo en aproximadamente 10 meses.

El proyecto, que será ejecutado por Industrias Metálicas Anro y Anrotech Car Park, contempla un edificio de 7.515 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y con capacidad para unas 600 plazas adicionales, que se sumarán a las ya existentes en el P2.

Con ello, la oferta global del aparcamiento superará las 1.300 plazas, lo que supone un aumento del 80 por ciento respecto a la situación actual.

Según Aena, la construcción modular permitirá reducir entre un 30 por ciento y un 50 por ciento los tiempos habituales de ejecución, gracias a su sistema de montaje rápido.

Además, apuntan a que esta técnica contribuye a la sostenibilidad, ya que disminuye en torno a un 80 por ciento la actividad en el emplazamiento, reduciendo significativamente la generación de residuos durante la obra.

La empresa Anrotech Car Park, especializada en aparcamientos sostenibles en altura, ha diseñado el proyecto con la posibilidad de añadir dos plantas adicionales en el futuro, ofreciendo así margen de ampliación según la demanda de usuarios.

Los trabajos se desarrollarán en varias fases, con el objetivo de minimizar el impacto en la operativa habitual del aeropuerto y garantizar que los pasajeros no vean afectado su acceso al estacionamiento.

Con esta iniciativa, Sevilla refuerza su infraestructura aeroportuaria, mejorando la experiencia de los viajeros y preparando al aeropuerto para un incremento sostenido de tráfico en los próximos años.