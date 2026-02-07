Rescatan del río Guadalquivir a una persona cuando "la corriente comenzaba a arrastrarle"

La Policía Nacional ha rescatado del río Guadalquivir a una persona con "signos de desorientación en el momento en el que la corriente comenzaba a arrastrarle e impedía salir del agua".

Según ha informado el cuerpo, los agentes recibieron un aviso durante la tarde de este sábado por parte de personal de seguridad privada. Este indicaba que había visto a una persona en el entorno del puente Señorita, en Sevilla.

De inmediato, efectivos de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda por el margen del río. Finalmente, localizaron a un varón "en posición de genuflexión, con sus extremidades dentro del agua, y con signos de desorientación".

Tras ser auxiliado, la víctima fue atendida por sanitarios que se desplazaron a la zona y trasladada al Hospital Virgen del Rocío.

Cabe destacar que durante la tarde de este sábado, el río Guadalquivir ha "alcanzado zonas inundables" debido a la crecida de su caudal por las lluvias de los últimos días.