Nolasco, compositor y cantante sevillano: "Me pesa más lo que pienso de mí mismo que lo que piensan los demás"

El cantante Nolasco en una imagen de la promoción de su nuevo álbum 'Henko'.

Pedro Nolasco (Sevilla, 1976), cantautor con más de 20 años de carrera, vuelve a la escena musical con Henko, su noveno álbum y un disco que refleja madurez, evolución y la esencia que ha marcado su trayectoria.

En Henko, Nolasco combina la riqueza de sus influencias musicales con la autenticidad que lo caracteriza. Pop, rock, electrónica y rumbas se mezclan de manera natural, dando lugar a un disco en el que cada tema tiene su propia personalidad.

El cantautor también habla sobre la filosofía que ha guiado su carrera: la independencia, la ilusión constante y la capacidad de disfrutar de cada etapa del proceso creativo. Desde los escenarios hasta la dirección de una compañía discográfica, para él cada paso es disfrutable y formativo.

Henko hace referencia al cambio, a la transformación. ¿Significa esto, por tanto, que veremos a un nuevo Nolasco en este álbum?

Bueno, más que cambio es una especie de evolución lo que evoca el concepto de henko. De hecho, la palabra henko, en japonés, es un concepto que significa evolucionar con una luz diferente a la que se traía hasta llegar a encontrar la mejor versión.

Eso es un poco lo que se intenta en este trabajo. Después de tantos años de madurez, no tanto encontrar un nuevo estilo, porque el estilo de uno como cantautor es el de uno, pero sí depurar la realidad que tiene cada cual; darle forma a esta manera de hacer música.

Mi historia entre tus dedos o Las leyes del destino, los dos singles disponibles de Henko, hablan del amor. ¿Hay algo más universal que cantarle al amor?

El amor siempre es un tema recurrente. El amor es el motor de todo, prácticamente, sea de la forma que sea: el amor de pareja, el amor hacia los amigos o hacia el resto de personas.

¿De dónde nacen las canciones que canta?

Creo que nacen de las vivencias y de la visión del mundo. Yo siempre digo que cada disco se corresponde con una etapa vital, con una forma de entender lo que sucede a tu alrededor.

¿Y en qué etapa vital se encuentra ahora mismo?

Me encuentro en un buen momento de madurez, tanto en lo musical como personal, y creo que eso también se nota en el resultado del trabajo. Es un disco que nuevamente vuelve a estar producido por mí de principio a fin, o sea, cada acorde, cada arreglo, cada golpe de ritmo pasa por mi filtro, y eso hace que sea un disco muy pero que muy personal.

¿Cómo nota que ha cambiado su forma de componer a lo largo de su carrera?

Cada trabajo ha tenido un sonido distinto. Al final, a medida que vas evolucionando, también vas escuchando otros tipos de música y nutriéndote de distintas influencias. Creo que en cada disco se puede percibir eso: las influencias que he ido incorporando en cada etapa en la que lo he compuesto.

En este trabajo, en concreto, se nota la variedad de estilos que influyen en mi música, como el pop, el rock o la electrónica. Todos esos estilos están muy presentes, pero siempre mezclados con mi manera personal de hacer música. Los temas siguen siendo rumbas y otros estilos afines, pero con esa fusión que me caracteriza.

¿Qué ha tenido que aprender "a las malas" en esta profesión?

En esta profesión aprendes a las malas que nadie te regala nada. Es fundamental ser suficiente por uno mismo y estar siempre ofreciendo y proponiendo cosas; eso nunca se puede perder. En mi caso, después de 20 años de carrera, creo que lo más importante que un artista y un autor debe mantener es la ilusión.

Ha mantenido una carrera muy personal e independiente. ¿Qué ventajas y dificultades presenta eso?

La ventaja de llevar una carrera independiente es la autonomía. Te permite mantener la pureza y la esencia de las canciones sin estar sujeto a la industria y seguir un camino sincero a la hora de expresarte musicalmente.

La desventaja es que actúa como una especie de "pantalla" a la hora de la promoción, de situarse en ciertos escaparates o de manejar gestiones dentro de las instituciones. Pero, al final, esta lucha siempre te hace crecer, porque, como decía antes, son las vicisitudes las que fortalecen. En este disco, ese concepto del guerrero está muy presente, pero en forma de metáfora musical, no literal como un samurái.

¿Qué es para usted el éxito?

¿El éxito? Pues, en lo musical, el poder dedicarte realmente a lo que te gusta y a lo que te apasiona y que se convierta en tu forma de vida.

Las cosas pequeñitas cumplen 20 años y aún suena en ferias, bodas, bautizos, comuniones, fiestas... ¿Cómo le hace sentir que su canción sea prácticamente un himno?

Para mí, es muy importante que una canción como Las Cosas Pequeñitas se haya convertido prácticamente en un clásico y que haya pasado de generación en generación. Eso significa que es una canción que ha calado en la sociedad y en nuestra memoria musical. Eso es un verdadero orgullo.

¿Le pesa más lo que la gente espera de usted o lo que usted espera de sí mismo?

A mí me pesa más lo que yo espero de mí mismo, porque creo que los artistas debemos estar continuamente innovando y experimentando. No podemos caer en lo que se llama la "zona de conformidad"; lo importante es intentar ofrecer cosas nuevas, trabajar constantemente. Si no, creo que moriría un poco el espíritu del creador y del artista.

¿Qué versión de Nolasco no querría perder nunca?

¿Qué versión? La versión que hemos mencionado antes: la del luchador. Pero también, por qué no, la de un artista que disfruta muchísimo de cada paso que da. Creo que esto es clave en mi carrera: disfrutar de cada etapa, desde la fase más creativa y artística, hasta los escenarios, y también, por ejemplo, la parte de dirección de una compañía discográfica. Cada parcela de mi carrera es muy disfrutable y muy importante para mí.

¿Qué nos vamos a encontrar en este último disco?

Creo que 'Henko' es un disco muy completo que llega después de 20 años de carrera. Se nota la madurez del estilo, y cada tema tiene su propia personalidad. Abarca muchos estilos, y tanto en letras como en música es un disco muy, pero que muy completo. Creo que es un trabajo que no dejará a nadie indiferente.