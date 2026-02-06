La lluvia ralentiza las obras del centro de Sevilla a dos meses de la Semana Santa y las de la SE-20

Imagen de transeúntes por el centro de la ciudad durante el temporal. María José López / Europa Press. Sevilla

Lejos de lo que acostumbra, el clima de Sevilla lleva casi tres semanas protagonizado por intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. La última ha sido la borrasca Leonardo, pero antes vinieron Joseph y Kristin, entre otras.

Esta situación meteorológica -que según los expertos se prolongará algo más- está haciendo mella en las obras de la ciudad.

Y es que la urbe se encuentra inmersa en una serie de trabajos para rehabilitar la red de saneamiento y abastecimiento, trabajos de reasfaltado y mejora estética en determinados puntos de Sevilla.

Fuentes municipales explican a EL ESPAÑOL de Sevilla que, aunque hay días en los que los empleados sí han podido trabajar a pesar de la lluvia, se han dado jornadas en las que ha sido imposible.

Además, aclaran, las únicas tareas que no se pueden hacer mientras llueve son las de reasfaltado e indican que esta situación "no significa que las actuaciones se vayan a retrasar".

A pesar de la sucesión de borrascas, los operarios continúan con sus labores sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las calles que ahora mismo se encuentran en obras son puntos claves durante la Semana Santa de Sevilla, fiesta para la que apenas quedan dos meses.

La Constitución o Las Setas

Una de ellas es la avenida de la Constitución. En esta vía -una de las arterias principales de la ciudad- se están sustituyendo los adoquines ubicados entre los raíles del tranvía para fortalecer este espacio. Por este motivo, el recorrido del metrocentro acaba actualmente en el Archivo de Indias.

En Plaza Nueva también se está trabajando para mejorar su estética y pavimentación, al igual que en calles como Méndez Núñez -que se encuentra en la fase final-, las inmediaciones de Las Setas debido a las obras del tranvibús y Santa Ángela de la Cruz, Gerona y Dueñas.

Estas últimas ubicaciones son algunas de las más emblemáticas durante la festividad sevillana por el papel que juegan en el recorrido de hermandades como la de la Macarena.

La SE-20

El pasado 2025, el Consistorio hispalense adjudicó la obra para la rehabilitación de la SE-20. Esta vía pasó a formar parte de las tareas del Gobierno municipal tras su cesión por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Hace días, durante una rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, el popular José Luis Sanz, señaló que las obras estaban viéndose afectadas por el clima adverso. Ahora, desde el Ayuntamiento indican que la cuestión es que ni el frío ni el agua permiten realizar correctamente las labores de reasfaltado.

La SE-20 ya se encontraba en una situación desfavorable -con baches y socavones que obligaron al Consistorio a limitar la circulación-, pero también ha sido una de las carreteras más afectadas durante el temporal.

El pasado miércoles, la Policía Local se vio obligada a cortar la circulación por completo por esta vía puesto que se había desprendido parte de la calzada.

No obstante, el jueves el tráfico volvió a habilitarse para facilitar el acceso a La Cartuja durante el partido del Real Betis con el Atlético de Madrid.

Sin lugar a dudas, una de las grandes obras que está teniendo lugar en Sevilla es la construcción del Tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla. Esta abarca desde el barrio de Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda señalan que más del 60 por ciento de la obra está en construcción -desde el comienzo de la línea hasta la altura del Parlamento de Andalucía- y sostienen que, aunque el temporal esté dificultando las labores, al tratarse de una actuación de tales dimensiones, el tren de borrascas no supondrá un retraso considerable.