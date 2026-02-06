Detenidas tres personas en Sevilla por vender droga frente a un colegio: los pillaron 'in fraganti' atendiendo a menores

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo dedicado a venta de droga en la capital. La operación se ha saldado con tres detenidos que suministraban las sustancias justo enfrente de un colegio de primaria y una guardería.

En el momento en el que los agentes entraron en el local, había dos menores dentro, lo que, tal y como señala el cuerpo en una nota de prensa emitida, "demuestra la alta actividad" de la organización.

Gracias al operativo -denominado Lazur-, la Policía ha conseguido incautar diversas cantidades de diferentes drogas.

En concreto, se ha intervenido 1.750 gramos de hachís, cocaína, marihuana y cerca de 30.000 euros en efectivo, además de medicamentos y útiles destinados a la preparación y venta de sustancias estupefacientes.

La operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de drogas.

Después de confirmar sus sospechas, los agentes adscritos a la Comisaría Macarena, solicitaron las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo la entrada y registro.

El dispositivo terminó el pasado 29 de enero y contó con la participación de diversas unidades policiales. Los ahora detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.