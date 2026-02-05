Muere el hombre de 31 años herido en el incendio de una vivienda este pasado lunes en una calle de Triana

Imagen de los servicios de Emergencias en la calle. E.E. Sevilla

El hombre de 31 años herido el pasado lunes en un incendio de la calle Pagés del Corro, en Triana, ha muerto. Lo ha hecho en el hospital, donde estaba ingresado desde el día del suceso.

El fallecido ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado lunes en estado "muy grave", señalaron en su momento fuentes de Emergencias sanitarias.

El hombre se vio afectado por el fuego y trasladado tras ser estabilizado de sus heridas. En el lugar del suceso, junto a bomberos, intervinieron efectivos de Policía Local, Policía Nacional, 061 y Protección Civil.

El 112 había recibido la primera llamada alertando del fuego a las 9,30 horas de este lunes. Se trataba de un corral de vecinos ubicado junto al antiguo mercado de Triana, en el número 11 de Pagés del Corro.

Cuando se detectó el fuego se pensó que había un menor dentro de la vivienda afectada. Sin embargo, no era así. Sí que estaba el hombre que finalmente ha fallecido.

Corral de vecinos

El fuego, en todo caso, tuvo su origen en un antiguo corral de vecinos, en el que era el mercado del barrio. Concretamente se ubica en el número 11 de la mencionada vía.

Según ha confirmado el servicio de Emergencias 112, la mayoría de los vecinos que vivían en el bloque eran personas mayores.