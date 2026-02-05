Limitan el recorrido del tranvía de Sevilla hasta el Prado por riesgo de caída de una palmera del Alfonso XIII

El Ayuntamiento de Sevilla ha limitado el recorrido del tranvía hasta el Prado de San Sebastián la mañana jueves debido al riesgo de caída de una palmera en los jardines del céntrico Hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando.

El Metrocentro ya tenía la ruta limitada hasta el Archivo de Indias por las obras que se están acometiendo en la avenida de la Constitución.

Actualmente, los bomberos de Sevilla han acordonado la zona y están talando la palmera. Según testigos presenciales, "los vecinos de la zona habían avisado de que, como consecuencia de la borrasca Leonardo, el árbol llevaba días tambaleándose".

Durante la jornada de este jueves, en las inmediaciones del famoso hotel se han desplegado un amplio dispositivo de seguridad.

Cabe destacar que Sevilla se mantiene en aviso amarillo hasta las 18:00 horas debido al temporal. Durante el pasado miércoles y este jueves se han alcanzado rachas de viento superando los 70 kilómetros por hora.

En la tarde del miércoles, el riesgo de caída de una palmera provocó por unas horas el corte total de la Avenida de la Palmera.

Asimismo, la meteorología adversa ha provocado la caída en la mañana de este jueves de una de las azucenas de bronce de la Giralda, sin provocar daños personales.