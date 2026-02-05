Fabio Jiménez recibe el premio de 'Los 13 del Baratillo' como mejor novillero de la temporada pasada en Sevilla

El novillero Fabio Jiménez recoge el premio de la tertulia 'Los 13 del Baratillo' en Sevilla. Cedida

El ya matador de toros riojano Fabio Jiménez ha recibido de manos del presidente de la tertulia 'Los 13 del Baratillo', Carlos Trejo, el prestigioso trofeo que le acredita como “Mejor Novillero con Caballos” de la temporada taurina de 2025 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

En un emotivo acto celebrado en la bodega Reyes de Antonio Romero de Sevilla, la tertulia entregó el trigésimo segundo galardón en los casi 50 años de existencia de esta histórica tertulia sevillana.

El jurado, integrado por los miembros de la tertulia, destacó la clase, el compromiso y la personalidad que demostró Jiménez en la tarde noche del 26 de junio ante astados de la ganadería de Julio de la Puerta donde cortó una oreja y cuajó una importante actuación.

Fabio que, a falta de la publicación oficial de los carteles, se presentará como matador de toros en Sevilla el próximo mes de abril, se mostró muy ilusionado y responsabilizado.

Fabio tomó la alternativa a manos de Diego Urdiales en su localidad natal, Alfaro, el pasado mes de agosto.

Agradeció al nuevo empresario de la plaza, José María Garzón, la oportunidad que le brinda con la confianza de que, a pesar de llevar solo tres corridas de toros en su incipiente carrera, tiene cosas que decir y está seguro de que su concepto y su forma de interpretar el toreo seguirán gustando en esta plaza.

Miembros de la tertulia taurina 'Los 13 del Baratillo' junto al torero Fabio Jiménez. Cedida

Al acto, moderado por el periodista y miembro de la tertulia, Jesús Bayort, se celebró en la muy taurina bodega Reyes de Antonio Romero y contó con la presencia del diputado de Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Salvador Linares.

Además de los socios de la tertulia asistieron el maestro Rafael Torres, Joselu de la Macarena, los ganaderos Julio, Jaime y Pablo de la Puerta, representantes del Círculo Taurino de Sevilla, la Tertulia Taurina 'El Porvenir' y del Círculo Taurino Puerta Carmona, periodistas, aficionados y amigos.