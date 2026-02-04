Desde EL ESPAÑOL y El Español De Sevilla te invitamos a nuestro próximo evento organizado junto con Fundación Cajasol, que tendrá lugar el día 12 de febrero a partir de las 11:45h.

El próximo día 12 de febrero tendrá lugar en la Fundación Cajasol, Sala Machado, 3ª planta (Plaza San Francisco 1, 41004, Sevilla, Acceso Público por C/Chicarreros) el evento organizado por El Español y El Español De Sevilla junto a Fundación Cajasol.

Esta mesa redonda, que tratará sobre los "Retos y perspectivas económicas ante el 2026", contará con la presencia de José María O'Kean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide; Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, y José Manuel Gómez Muñoz, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.



En él se tratarán temas como la macroeconomía y la recuperación empresarial a nivel internacional, las estrategias empresariales de crecimiento y desarrollo, los riesgos globales y perspectivas de mercado para el 2026 o la digitalización de la economía y el aplazamiento de la tramitación de la senda del déficit.

