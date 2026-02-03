Confirmado por la UE: los sevillanos no podrán pagar en efectivo más de esta cantidad cuando viajen al extranjero

Desde que llegase la era digital, las tarjetas bancarias -ya sean en físico o en el móvil- se han hecho un hueco en la vida de los ciudadanos. En muchas ocasiones, la mayoría de los sevillanos olvidan el dinero en efectivo en sus casas y únicamente salen con el citado dispositivo.

Sin embargo, todavía hay quienes son fieles al uso de las monedas y los billetes. No obstante, es una realidad que a veces se hace uso del dinero en metálico para esquivar determinado paso fiscal.

Pues bien, ahora, la Unión Europea (UE) ha dado pasos firme en lo que se refiere al límite en las compras en efectivo. A partir del próximo 2027, los sevillanos que lo deseen podrán pagar con billetes, como mucho, 10.000 euros cuando viajen al extranjero.

Esta medida surge con un claro objetivo: frenar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. La nueva propuesta se incluye en el Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales.

La misma no busca "eliminar" el efectivo, sino regular su uso en determinadas transacciones. Lo que quiere hacer Bruselas dentro de menos de un año es que todas las operaciones que superen la citada cifra se hagan por medios trazables.

Es decir, pagos con tarjeta, transferencias bancarias, cheques nominativos u otros métodos que dejen registro; que no queden en el olvido.

El nuevo límite se aplicará en toda la Unión Europea, como muy tarde, en el verano de 2027. A partir de este momento, compra que supere los 10.000 euros, compra que deberá hacerse mediante algún método que deje rastro. Nada de billetes.

No obstante, cabe destacar que esta cifra es un máximo. Es decir, cada país puede establecer límites más bajos, más estrictos.

El caso de España

De hecho, España no permite pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando una de las partes es un empresario o un profesional, según lo establecido por la Ley Antifraude 11/2011. En cambio, para los no residentes el tope es el que ahora marca la UE: 10.000 euros.

Por esta razón, las compras en el territorio español seguirán su cauce habitual. Salvo que la legislación local cambie en un futuro, las compras de alto valor entre empresas y particulares no podrán superar los 1.000 euros.

La nueva normativa europea no pretende criminalizar el dinero en metálico. Su objetivo es penalizar aquellos pagos que superan los límites establecidos o que buscan esquivar la identificación legal.

Además, tampoco van a cambiar las obligaciones ya existentes para mover grandes cantidades de dinero entre fronteras: los ciudadanos deben declarar al cruzar con más de 10.000 euros en efectivo dentro o fuera de la UE.

El objetivo principal de estas medidas es armonizar las reglas en toda la Unión Europea y reducir el uso de billetes en operaciones de alto valor que podrían servir para blanquear dinero, financiar delitos o evadir impuestos.