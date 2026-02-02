El TSJA confirma la pena de 12 años de prisión para un hombre que violó a una mujer en Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 12 años de prisión y 10 de alejamiento a un hombre por un delito de violación agravada por violencia e intimidación y otro de lesiones a una mujer en Sevilla.

El autor de los hechos tampoco podrá trabajar con menores de 15 años, está obligado a indemnizar a la víctima con 16.419 euros y se le mantiene la libertad vigilada durante seis años tras la cárcel.

El TSJA ha ratificado la condena emitida previamente por la Audiencia Provincial después de que el acusado presentase un recurso de apelación alegando que hubo "error de valoración de la prueba".

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio de 2023. Según la sentencia emitida por el Alto Tribunal, la víctima volvía a su casa en torno a las 03:00 horas cuando el agresor comenzó a seguirla.

Posteriormente, en el momento en el que la mujer abrió la puerta, el hombre la empujó hacia dentro de la vivienda. Cabe destacar que la agredida no se había percatado de que el varón se encontraba tras ella.

Una vez en el interior del inmueble, abusó sexualmente de ella y la agredió. Le agarró del cuello, le tapó la boca y le quitó el teléfono móvil. Además, durante este tiempo, la amenazaba con hacerle daño si no se quedaba quieta.

Durante el forcejeo, rompieron una mesa. Tras agredirla sexualmente a través de "penetración anal" y "vaginal" y la forzó a hacerle "varias felaciones". Seguidamente, la obligó a ducharse para así borrar las pruebas.

Finalmente, el autor de los hechos se fue de la casa sobre las 5:30 horas. Posteriormente, la víctima llamó a dos amigas.

La segunda la atendió y, tras presentarse en el domicilio, la encontró en el suelo con una toalla, llorando, en shock y con "sangre en las sábanas" a causa de la violación.

Inmediatamente, la llevó al Hospital del Valme, centro hospitalario en el que examinaron a la mujer. La víctima sufrió un "desgarro vaginal" que precisó de sutura y 10 días de curación física. Además sufrió "estrés postraumático con 180 días de afectación".

Asimismo, tras los hechos, la mujer tenía "miedo a salir sola a la calle" y tuvo que irse a vivir con sus padres.

Después de ser evaluado por un forense, el especialista señaló que no tenía ningún trastorno de personalidad y que conservaba sus facultades mentales plenamente, por lo que ninguno de estos dos puntos servían como atenuante.