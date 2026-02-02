La Policía Local de Sevilla refuerza su plantilla con la incorporación de 18 nuevos agentes

Toma de posesión de los nuevos efectivos del cuerpo de Policía Local de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

La Policía Local de Sevilla cuenta desde este viernes con 18 nuevos agentes que se incorporan a su plantilla. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha presidido el acto de toma de posesión celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento hispalense.

Estas nuevas incorporaciones forman parte del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria de 70 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla.

A este refuerzo de efectivos se suman las 12 plazas de agentes de movilidad que tomaron posesión a comienzos de 2025, los 53 agentes incorporados en septiembre de 2025 y los 39 aspirantes que continúan actualmente en periodo de formación y que, según las previsiones municipales, se incorporarán antes de que finalice el año.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que el refuerzo de la plantilla policial es una prioridad para el actual equipo de Gobierno.

En este sentido, Sanz ha señalado que el objetivo del mandato es convocar un total de 400 plazas de Policía Local "para poder prestar el servicio con garantías y para que Sevilla siga siendo una ciudad tranquila y segura".

El regidor ha destacado además que el compromiso del Gobierno Local va más allá de la incorporación de nuevos agentes.

Así, ha avanzado que se está trabajando en la mejora de los equipos e instalaciones de la Policía Local, así como en la actualización de la normativa interna, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).

"No nos vamos a conformar con seguir incorporando más policías; queremos mejorar la situación de la plantilla en todos los sentidos, porque somos conscientes de que su normativa y su estructura están obsoletas", ha afirmado, insistiendo en que estos cambios se están abordando en consenso con los trabajadores.

Por último, Sanz ha recordado que los 18 agentes que han tomado posesión pertenecen a la convocatoria de 70 plazas aprobada en 2023, una de las primeras decisiones adoptadas tras su llegada a la Alcaldía.

"Esto demuestra la importancia que tiene para este gobierno la Policía Local y la seguridad de la ciudad", ha concluido.

La incorporación se produce en un contexto de tensión entre el Consistorio hispalense y el cuerpo de agentes de la Policía Local debido a que la ciudad acoge más eventos de los que el personal disponible en el cuerpo es capaz de cubrir, por lo que piden mejoras de salarios y de condiciones.

La incorporación de nuevos efectivos a la plantilla supondrá un alivio de carga para los agentes y una mayor seguridad para la ciudad.