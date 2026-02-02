Detenido en un pueblo de Sevilla Julio Herrera, uno de los fugitivos de la lista de Los 10 más buscados

La Policía Nacional ha detenido a uno de los fugitivos pertenecientes a la lista de Los 10 más buscados en el municipio sevillano de Gerena.

Se trata de Julio Herrera Nieto, reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En un primer momento, los agentes pensaron que se había escapado a Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación constataron su posible presencia en la citada localidad andaluza.

El pasado 30 de enero, tras la localización del domicilio, la Policía Nacional habilitó un gran despliegue para capturarlo. Para su detención, fue necesaria la participación del grupo GOES, debido a la peligrosidad del detenido.

El prófugo ha intentado borrar su rastro en todo momento, especialmente después de ser incluido en el citado listado. Para ello, ha contado con la ayuda de familiares, quienes lo ayudaban a esquivar a las autoridades.

La primera detención

La primera detención de Julio Herrera fue en Cáceres en el año 2018. Junto a él fueron arrestados varios miembros de una organización a la que pertenecía.

Los mismos se dedicaban al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita a través de diferentes testaferros.

Herrera fue condenado por estos hechos, no obstante, se dio a la fuga y no llegó a entrar en prisión. Por este motivo, desde el pasado mes de octubre de 2024 los agentes priorizaron su captura.

Ante la gravedad de los hechos cometidos, la alarma social generada y la peligrosidad del mismo, los efectivos asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización y solicitaron la colaboración ciudadana, incluyéndolo en la lista de Los 10 más buscados.

Desde que el pasado mes de noviembre la Policía Nacional activara la citada campaña, los agentes ya han detenido a seis de los 10 incluidos en la lista.