Así es el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026: lejos de la polémica tras el episodio de Salustiano en 2024

Sevilla ya tiene cartel para la Semana Santa de 2026. Se ha presentado este lunes y se aleja de cualquier polémica como la que se dio en la ciudad en 2024 con el Resucitado de Salustiano.

El cartel muestra al Cristo de la Misericordia, de la hermandad de Santa Cruz y la Magdalena del Buen Fin. Aunque la obra evita polémica, sí que guarda una relación con el cartel de 2024 en el rojo de fondo. Pocas más coincidencias.

𝐋𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚.



Cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla 2026. Obra de Antoine Cas (@AntonioCasamit1).



El Santísimo Cristo de las Misericordias de la @hdaddesantacruz protagoniza la obra.



-Técnica: óleo, acrílico, pastel, carbón prensado,… pic.twitter.com/LqxantcXh4 — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) February 2, 2026

Ese rojo, señalan fuentes del Consejo, representa "sacrificio, amor, misericordia y vida entregada" y se suma a las imágenes que representa este cartel de la Semana Santa de Sevilla 2026.

El cartel es obra de Antoine Cas, quien ya pintó el cartel de las Fiestas de la Primavera de 2024. Su obra se caracteriza por el uso del color y el estudio minucioso de los elementos que incluye en sus creaciones.

"Nacido en Cádiz en 1969, es licenciado en Bellas Artes en las especialidades de pintura, conservación y restauración, así como en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que tiene abierto su estudio", señalan desde el Consejo de Cofradías.

Rothko

Las mismas fuentes añaden que sus trabajos "oscilan entre un exhaustivo análisis del trabajo y un estudio limpio y frontal del color, donde tiene como referente al pintor americano Rothko, habiendo realizado exposiciones en galerías de Francia e Italia, participando en ARCO Madrid entre 2012 y 2015 o anualmente en Art Montpellier.

También en Art París. De igual manera, su obra ha podido contemplarse en múltiples exposiciones colectivas organizadas en Sevilla, Huelva y Cádiz, entre otras ciudades".

El acto de presentación, que se ha celebrado este lunes 2 de febrero, estaba previsto en un inicio para el pasado 31 de enero, pero el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla decidió aplacarlo puesto que en ese día estaba planteado el funeral de Estado por las víctimas del accidente de tren de Córdoba donde perdieron la vida 46 personas.

Funeral

"Con este cambio, el Consejo de Hermandades desea mostrar su cercanía y apoyo a las familias y allegados de las víctimas, así como a toda la sociedad onubense", señalaron fuentes del Consejo.

Sin embargo, finalmente ese funeral se aplazó y se celebró una misa el pasado jueves en Huelva con la asistencia de Sus Majestades los Reyes, así como representantes del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.