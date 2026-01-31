Scander, el rey 'francés' de las tartas de queso en Sevilla que ha abierto 7 locales en dos años: "El secreto es estar cerca de Zara"

Pasear por las inmediaciones de la calle San Eloy, en pleno centro de Sevilla, es sinónimo a encontrarse decenas de personas endulzándose la vida. Literalmente. Para ello, muchas echan mano de dos de las marcas que se han hecho un hueco en el mundo del azúcar de la ciudad.

En dos años, a lo largo y ancho de la urbe, no han dejado de proliferar locales de Rataoutille Cheesecake o El monstruo de laboratorio.

Pero detrás de las tartas de queso abanderadas por uno de los ratones más famosos de Disney y las 'crumblr cookies' más 'terroríficicas' de Sevilla se encuentra un joven nacido en Granada, con padres y nombre franceses y afincado en la provincia desde hace 30 años.

Scander Chatty es el dueño de 11 locales de restauración desperdigados por la hispalense. A sus 36 años ha 'dado a luz' a dos gastrobares, una hamburguesería y tres pastelerías.

La Comilona, Mareaviva, los dos establecimientos de Bacanal, los tres de Rataoutille y El monstruo de laboratorio y Petiblue -el último en 'nacer'- llevan su firma. Además, prevé abrir una barra de Mareaviva y un servicio para llevar de la hamburguesería en Tomares.

Una alternativa a los estudios

Su camino en el sector de la hostelería comenzó hace ya dos décadas. "Cuando tenía 16 años no quería estudiar y como mi padre era franquiciado, comencé a trabajar en la cervecería La Espumosa", cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Posteriormente, "tras ver que no innovaban mucho en la carta" y formarse en cocina, decidió montar su propio establecimiento.

La Comilona emerge en 2015 con una "propuesta innovadora" si se compara con las cartas del resto de restaurantes de la ciudad en ese momento.

A este le sigue Mareaviva, que tomó forma en el mismo sitio donde su padre tenía La Espumosa después de la jubilación del mismo.

Ahora, aunque no quiere dar cifras, afirma que es "el que más factura con diferencia" además de ser al que más cariño le tiene de todos sus locales.

Tras la pandemia del Covid-19, llegó el turno de la hamburguesería Bacanal en el municipio sevillano de Tomares. Este proyecto lo impulsa de la mano de su mujer, Estefanya, quien antes de convertirse en empresaria era limpiadora. Este establecimiento aterrizó en la capital el pasado 2024.

El Covid como punto de inflexión

Para miles de personas, la epidemia que asoló al mundo fue un punto de inflexión en sus vidas. Y para Scander también.

"En el confinamiento, como no teníamos nada que hacer y las tartas de queso estaban de moda, comencé a elaborarlas en mi casa. Luego las pusimos como postres en los bares y a la gente le encantaron. Muchas veces pedían únicamente la tarta para llevar".

El éxito de este dulce en sus establecimientos fue el empujón que necesitaba para lanzarse al mundo de las pastelerías.

Así, en 2024, abrieron las puertas del primer Ratatouille Cheesecake en la calle San Eloy. A esta inauguración le siguieron dos más en menos de un año: un obrador en la calle Asunción, en Los Remedios, y un local en el centro comercial Lagoh.

En 2025 llegó el turno de Monstruo de laboratorio, un comercio dedicado exclusivamente a las famosas galletas americanas conocidas como 'crumblr cookies'. La masa a medio hacer e toppings de todo tipo es lo que caracteriza a este tipo de tentempie.

La dinámica fue muy similar. La primera en levantar la persiana fue un pequeño establecimiento en San Eloy; las otras tenían en esta ocasión forma de stands plantados en el periférico centro comercial y en el de Nervión.

En conversión con este medio, Chatty revela cuál es una de las claves de su éxito en el mundo del dulce: que la huella de Amancio Ortega esté cerca.

Zara como comodín

Por este motivo, "tanto los Ratatouille como los Monstruos de laboratorio tienen prácticamente al lado un Zara". Algo que explica también que Navidad sea la época en la que más tartas de queso y galletas venden.

La última apertura que ha visto Sevilla de la mano del empresario ha sido Petiblue. Esta es una mezcla de sus raíces con su casa; de uno de los dulces por excelencia de la hispalense con uno de los más aclamados en las pastelerías francesas. Petiblue es la fusión del petisú con el ecler.

Una vez más, ha sido el centro comercial Lagoh el elegido para transportar un rincón del país galo. Y es que es el único establecimiento de su cartera de dulces que cuenta con un espacio para degustar los productos.

"Mi mujer y yo nos fuimos a París una semana para ver cómo eran los eclér allí. Esto es algo que hemos hecho siempre antes de abrir un nuevo establecimiento, viajar para ver cómo es la competencia", afirma.

"Tener un equipo que te apoye y un buen marketing y redes sociales. Un packaging que resulte llamativo". Ese es el camino hacia el triunfo según este sevillano de 36 años que ya ha montado 11 locales -siete en dos años- y que prevé "llegar alguno fuera de Sevilla en los próximos años".