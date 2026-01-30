Guillermo Rodríguez Oria conquista SIMOF en su segundo día con 'Mela', un emotivo homenaje a su madre

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) 2026 ha inaugurado su segunda jornada con uno de sus momentos más esperados: el tradicional Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca, una cita clave para descubrir el talento emergente del sector.

En esta edición, el jurado ha proclamado ganador al joven diseñador Guillermo Rodríguez Oria, conocido profesionalmente como Yermo Rodríguez, natural de Lepe (Huelva), gracias a su colección Mela.

La mención especial del certamen ha recaído en Alejandro Gordillo Ramírez, de Los Barrios (Cádiz), por su colección Rodeo, una propuesta innovadora que reinterpreta la moda flamenca desde una mirada contemporánea y transgresora.

Con tan solo 23 años, Guillermo Rodríguez Oria se ha alzado con el máximo reconocimiento del certamen tras un intenso proceso creativo que ha compaginado con sus estudios de Diseño de Moda en la ESSDM de Sevilla, formación que completa tras haber cursado el ciclo medio y superior de Moda en Lepe, una etapa que él mismo considera clave en su evolución como diseñador.

Desde niño, el dibujo y la imaginación han marcado su día a día, un impulso creativo que con el tiempo se transformó en una verdadera vocación y en una forma de expresión personal.

"Llegar hasta aquí ha supuesto mucho esfuerzo, porque he estado estudiando y, al mismo tiempo, desarrollando esta colección, pero lo he hecho con muchísimas ganas. Mela es un homenaje a mi madre, a su delicadeza, a esos cortes, al enrejado y a las flores pintadas. Llevaba cuatro años queriendo presentarme a SIMOF", ha declarado emocionado el ganador.

Su colección Mela toma como punto de partida los trajes que ha lucido su madre, Carmela, a lo largo de su vida: prendas cargadas de historia, carácter y memoria. A través de siluetas y detalles que evocan las décadas de los años 80 y 90, reinterpretadas desde una estética actual, el diseñador logra un diálogo entre pasado y presente, tradición y modernidad.

Más allá de las tendencias, la colección se presenta como un gesto íntimo y sincero, una forma de decir "te quiero" y de rendir homenaje a la feminidad, la fortaleza y la sensibilidad materna.

El premio obtenido incluye la participación gratuita en un desfile con marca propia dentro del espacio Lenovo +Flamenca, que tendrá lugar este domingo a las 16:00 horas.

Además, Guillermo Rodríguez Oria recibirá un premio formativo otorgado por la Diputación de Córdoba, a través de Córdoba de Moda, que consistirá en una masterclass con el diseñador cordobés Andrew Pocrid.

A ello se suma el reconocimiento del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), destinado a impulsar el talento joven andaluz en la moda flamenca como vía real de desarrollo profesional, cultural y económico, así como un premio en metálico de 3.000 euros. Como broche final, el diseñador tendrá la oportunidad de presentar su colección en SIMOF 2027.

Mención especial

Por su parte, la mención especial ha sido concedida a Alejandro Gordillo Ramírez, de 21 años, considerado premio revelación del certamen.

Criado en un entorno creativo y profundamente influido por la forma de vestir de su madre, así como por referentes del cine y la música, Gordillo inició inicialmente un camino académico vinculado a la arquitectura.

Sin embargo, en 2022 decidió dar un giro a su trayectoria y comenzar estudios de moda en Granada, una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Su colección Rodeo se inspira en la iconografía estadounidense y en la estética western, reinterpretadas desde la moda flamenca contemporánea y pensadas especialmente para las romerías andaluzas.

Tras varios meses residiendo en Estados Unidos, el diseñador fusiona estos códigos con la cultura andaluza en una propuesta performática que concibe la moda flamenca como "un espacio de libertad, juego y experimentación, una herramienta para romper límites".

En ella conviven referencias a las showgirls del Lejano Oeste con la estética cruda y masculina de los camioneros que recorren las rutas del desierto de Texas.

El jurado ha valorado especialmente la originalidad, creatividad, innovación y calidad de la colección. El premio incluye el reconocimiento del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y un premio en metálico de 1.000 euros.