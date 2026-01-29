Sevilla se vuelve a vestir de flamenca: SIMOF convierte FIBES en epicentro de la moda andaluza

El alcalde de Sevilla y la Infanta doña Elena de Borbón, entre otras personalidades, en la presentación de SIMOF. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha inaugurado este jueves una nueva edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), una cita ya consolidada como uno de los grandes acontecimientos culturales y económicos de la ciudad y que volverá a situar a Sevilla como capital internacional del traje de flamenca. La edición ha vuelto a contar con la presencia de la Infanta doña Elena de Borbón.

El evento se celebrará desde este jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), donde a lo largo de cuatro intensas jornadas se darán cita 120 firmas del sector que presentarán un total de 1.550 diseños de moda flamenca.

Durante el acto inaugural, el alcalde ha destacado la dimensión estratégica de SIMOF para la ciudad, subrayando que "es mucho más que moda; es industria, es empleo, es cultura y es proyección internacional para Sevilla".

En este sentido, Sanz ha señalado que se trata de "un evento que genera actividad económica, atrae visitantes de alto valor añadido y refuerza una imagen de ciudad vinculada a la creatividad, la artesanía y la excelencia".

El primer edil ha puesto también el foco en el papel de FIBES como sede clave para la celebración de grandes eventos, afirmando que "contar con un espacio como FIBES nos permite albergar citas de primer nivel como SIMOF, consolidando a Sevilla como una ciudad preparada para acoger grandes congresos, ferias y eventos culturales de alcance internacional".

"SIMOF es marca Sevilla, es talento, es creatividad y es futuro, y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando eventos que generan riqueza, empleo y prestigio para nuestra ciudad", ha concluido Sanz.

Invitados especiales

La inauguración ha contado con la presencia de S. A. R. la Infanta doña Elena de Borbón, madrina de honor del evento, quien ha presidido la comitiva inaugural en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES I).

Al acto ha asistido también la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, y Raquel Revuelta, CEO de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre.

Esta es la tercera ocasión en la que la Infanta doña Elena asiste a SIMOF, tras su participación como madrina de honor en la edición de 2024 en Sevilla y su presencia en SIMOF Madrid 2022, donde recibió el Premio Flamenco en la Piel.

Por su parte, la actriz Rossy de Palma, madrina de SIMOF 2026, ha atendido a los medios de comunicación, antes del tradicional corte de cinta y el paseo institucional por la zona comercial del recinto.