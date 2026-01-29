Sanz saca definitivamente los Presupuestos de Sevilla en un Pleno protagonizado por la externalización de la limpieza

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha logrado sacar adelante los Presupuestos para este 2026. En un Pleno extraordinario celebrado este jueves debido a que se habían presentado nueve reclamaciones, las cuentas han sido definitivamente aprobadas gracias al apoyo de los grupos municipales del PP y de Vox.

Por el contrario, tanto el grupo del PSOE como Con Podemos-IU han votado en contra del presupuesto.

Dicha aprobación le garantiza al primer edil hispalense llegar a las próximas elecciones municipales -que se celebrarán en 2027- sin sobresaltos, así como poner en marcha las medidas y propuestas, puesto que, en el caso de ser necesario, las cuentas se podrían prolongar.

En esta ocasión, el Pleno ha estado protagonizado por una de las últimas decisiones de José Luis Sanz: la externalización de la limpieza de los colegios.

Durante la sesión ha protestado algunos de estos trabajadores y, tras cuatro llamadas de atención, Manuel Alés, presidente del Pleno y delegado de Fiestas Mayores, se ha visto obligado a desalojarlo.

Con esta propuesta pretende "aliviar" el trabajo de estos operarios además de "mejorar el entorno" de los colegios que dependen de la gestión municipal.

A pesar de que el regidor municipal ha reiterado que "no se van a perder empleos públicos" e incluso mandó una carta formal a los trabajadores de este servicio reafirmándolo, las dos formaciones de izquierdas han catalogado esta medida como la "privatización" de la actividad.

Además, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha declarado que con esta medida "se ha damnificado el empleo público".

Por su parte, Cristina Peláez, la representante del grupo de Santiago Abascal en el Consistorio, ha afirmado que no creen que el equipo local esté mintiendo y ha asegurado que, "si finalmente lo hacen, no se apoyará".

Antes de la votación, el portavoz del Gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha presentado las nueve alegaciones que se habían registrado provenientes de organizaciones y sindicatos. Todas ellas han sido desestimadas.

De esta forma, Sanz ha conseguido el 'sí' a sus cuentas gracias a un acuerdo con Vox compuesto por siete medidas entre las que destacan la desactivación de las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Cartuja, el refuerzo de los protocolos para acceder al padrón municipal y la creación de una función específica en la Policía Local para "luchar contra la venta ambulante ilegal".

El listado está también compuesto por la reducción de los límites vigentes para las nuevas viviendas de uso turístico (VUT), un plan de mejoras y rehabilitaciones viarias, el aumento de las inversiones en mercados de abastos y un incremento en el presupuesto destinado a la rehabilitación de viales de parques empresariales.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y del maquinista muerto en otro suceso de trenes en Barcelona, el sevillano Fernando Huerta.

El acto también ha homenajeado al joven que el pasado miércoles perdió la vida en un accidente laboral mientras trabajaba en la construcción de un residencial en Palmas Altas.

Tras la aprobación de los Presupuestos, Bueno ha celebrado que "Sevilla sigue en marcha". No obstante, los grupos de la oposición han criticado que las cuentas para este 2026 son una "herramienta ideológica" -haciendo alusión al pacto con Vox- y semejantes a las de una "multinacional".