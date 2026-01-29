La nueva vida de Sevilla TechPark toma forma: 74 iniciativas optan a desarrollar el parque con 20M€ de la Junta

Sostenibilidad, movilidad y reurbanización. Estos son los tres retos que Sevilla TechPark se ha marcado de cara a los próximos años y para los que ya ha recibido 74 propuestas de 80 entidades, la mayoría pymes y 26 de ellas andaluzas.

El proceso se va a llevar a cabo a través de un proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) para el que la Junta de Andalucía ha invertido casi 20 millones de euros provenientes del programa Andalucía Feder para el periodo 2021-2027.

El Consejo de Gobierno celebrado el pasado miércoles tomó conocimiento de la finalización de la fase de consulta preliminar al mercado, el paso previo a la licitación de los servicios. De esta forma, se prevé que a lo largo de este 2026 se lleven a cabo todas las contrataciones.

Posteriormente, a lo largo de 2027 y 2028 será cuando se pongan en marcha las remodelaciones en el entorno del parque tecnológico y científico -el más importante de Andalucía y uno de los más relevantes de España-.

El director del conglomerado de empresas, Luis Pérez, declaró a este medio que, "en el terreno de la energía, el objetivo es lograr que Sevilla TechPark cuente con un suministro de electricidad 100% renovable, generado en la propia Isla de la Cartuja y con edificaciones más eficientes".

Más espacios para peatones y ciclistas y un aumento del uso del vehículo eléctrico debido a la "nueva red de infraestructuras de recarga" son algunos de los aspectos clave que también están incluidos en la carpeta de medioambiente.

Por otra parte, atraer nuevas empresas y aumentar el espacio útil -como el Canal de la Expo o la banda oeste- rematan la lista de deseos.

Proyecto marcado por 6 líneas

Con la intención de conseguir todos los objetivos y después de recabar todas y cada una de las propuestas, las instituciones han decidido plantear seis líneas que marcaran el proyecto.

La primera quiere que todos los edificios del parque produzcan, compartan y gestionen la energía. A través de proyectos Building to Grid, estas infraestructuras dejarían de ser solo consumidoras y pasarán a participar activamente en el sistema energético.

Otro de los puntos es un sistema de alumbrado y accesos inteligentes. En concreto se pretende implantar farolas que se regulen solas y sistemas digitales para controlar la entrada y seguridad del entorno.

Sevilla TechPark busca además la puesta en marcha de un sistema de transporte colectivo autónomo y cero emisiones.

Por ello, la tercera línea plantea un piloto de transporte eléctrico autónomo, mientras que la cuarta pone el foco en un piloto de robótica móvil para la limpieza urbana.

En materia de transporte se centra también la quinta sección. Pero esta vez en el de mercancías. Para ello se busca implementar sistemas avanzados que repartan la carga de forma eficiente y sostenible dentro del registro.

El último punto busca crear una plataforma que conecte todos los datos del parque, gestione emergencias y seguridad.

En cuanto a las 74 propuestas recibidas para acatar los retos planteados, 50 han tenido carácter individual, mientras que las 24 restantes responden a un modelo de colaboración.

Además, cabe destacar que en todas las consultas preliminares al mercado se han recibido, al menos, una iniciativa con acento andaluz.