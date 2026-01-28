El viento provoca "decenas de incidencias" en Sevilla, entre ellas caídas de árboles, tejas y cornisas

La caída de un árbol en la calle San Jacinto debido a las fuertes rachas de viento el 28 de enero. Ayuntamiento de Sevilla

Ya lo advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): Sevilla se encontraría durante el 28 de enero en alerta naranja por fuertes rachas de viento. El vendaval ha provocado caída de árboles, tejas y cornisas.

La alerta meteorológica se mantendrá hasta las 15:00 horas en la campiña y en la Sierra Sur, ya que la borrasca podría provocar rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora.

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que, desde las 8:00 horas, no hacen más que recibir llamadas alertando de "decenas de incidencias", entre ellas el desprendimiento de elementos de construcción.

No obstante, ha asegurado a este periódico que, por el momento, no se tiene constancia de ningún herido.

Una de las incidencias registradas ha sido la caída de un árbol en la avenida Marqués de Pickman, lo que ha obligado al corte momentáneo del tráfico en ambos sentidos.

El suceso se ha producido a las 8,45 horas y, como consecuencia, la Policía Local ha activado desvíos en la Gran Plaza y en su confluencia con Ronda del Tamarguillo, tal y como ha informado el Ayuntamiento hispalense en su cuenta de redes sociales.

Asimismo, las líneas de autobuses de Tussam han sido desviadas. La circulación volvió a la normalidad en torno a las 9:10 horas.

Otro de los incidentes ha tenido lugar en el barrio de Triana. Las ramas de un árbol se han desprendido en pleno San Jacinto, aunque no se han registrado heridos.

Esta situación ha obligado al corte del tráfico cortado en la misma calle, en su acceso desde Plaza San Martín de Porres.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado del corte total del tráfico de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en ambos sentidos también por la caída de un árbol.

Escalamos en el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad de Sevilla a la Fase de Emergencia Local Nivel 1.



Estamos en nivel naranja 📳 y todos los servicios municipales están trabajando para atajar todas las indicencias.



🫂Mucha precaución y sigue siempre fuentes oficiales https://t.co/0Vl9Su2Ppe — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) January 28, 2026

Ante la alerta naranja, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado que eleva el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1.

Desde el Consistorio apelan a la precaución y aconsejan a los ciudadanos seguir siempre la información de las fuentes oficiales.

Incidencias en la provincia

La Policía Local de Espartinas ha cerrado al tráfico el ramal de Villanueva, correspondiente a la carretera A-8075, tras la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la calzada, lo que impide la circulación de vehículos.

Según han indicado fuentes policiales, el árbol procede de una parcela privada. Operarios del Ayuntamiento de Espartinas trabajan en la zona para retirarlo a la mayor brevedad posible, y la incidencia ya ha sido comunicada a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Arahal ha informado del corte de la carretera A-92 a la altura del municipio alrededor de las 10:00 horas de este miércoles, como consecuencia de la caída de un cable de alta tensión sobre la vía.

La Policía Local está regulando el tráfico mientras se incorporan al dispositivo más efectivos de la Guardia Civil y del servicio de carreteras.

Desbordamiento de ríos

Asimismo, desde el Consistorio arahalense han confirmado que los arroyos Saladillo y Alameda se encuentran desbordados, lo que ha provocado cortes en los caminos de acceso a varias viviendas situadas en zonas rurales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que no se acerque a los cauces de ríos y arroyos.

En cuanto a la situación hidrológica, el río Guadaíra permanece en nivel rojo a su paso por Arahal. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), también se encuentra en nivel rojo el río Huesna a su paso por Villanueva del Río.

Además, hay cinco cauces en nivel naranja: el río Guadiamar a la altura de El Guijo y Aznalcázar, el arroyo de La Rocina y el río Guadalquivir en el entorno de Lora del Río.

En este último municipio, el Ayuntamiento mantiene activado el plan territorial de emergencias en fase de preemergencia.

Según datos municipales, el caudal del Guadalquivir ha alcanzado los 747,68 metros cúbicos por segundo, aunque fuentes locales han señalado que el caudal comenzó a descender durante la pasada noche a la altura de Córdoba, por lo que confían en que continúe bajando en las próximas horas si no se producen cambios aguas arriba.

Finalmente, otros ocho ríos y municipios permanecen en nivel amarillo, entre ellos Zufre, Gerena, Alcalá de Guadaíra, Carmona y Villaverde, así como los ríos Viar y Huesna.