Muere un trabajador tras el desprendimiento de una placa en Sevilla, el primero por accidente laboral de 2026

Imágenes del accidente sucedido este miércoles, 28 de enero, tras el desprendimiento de una placa en Palmas Altas en Sevilla. Europa Press

Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha fallecido este martes al mediodía en un accidente laboral ocurrido en el barrio de Palmas Altas, en Sevilla, tras el desprendimiento de una placa de material no especificado que impactó sobre él. Se trata de la primera muerte laboral en lo que va de 2026.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a EL ESPAÑOL de Sevilla, pese a las fuertes rachas de viento generadas en la mañana de la jornada del 28 de enero, que han causado hasta 450 incidencias en la provincia, no se vincula este accidente a la borrasca Kristin.

El suceso tuvo lugar sobre las 12:55 horas en el centro tecnológico de la zona, momento en el que el 112 recibió el aviso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla y de Dos Hermanas, así como los Servicios Sanitarios 061, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Fuentes del sindicato CCOO Sevilla han expresado su pesar por el accidente, señalando que "pese a no llevar ni un mes de 2026, ya tenemos que lamentar la muerte de un trabajador".

Además, han subrayado que, en este primer caso del año, con un aviso naranja por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora, se estaban realizando trabajos de gran peligrosidad que han resultado fatales.

Segundo accidente

Aunque sea la primera muerte, no es el primer accidente laboral que se produce en Sevilla desde que comenzó el año.

El pasado 19 de enero, un joven de 20 años resultó herido tras caer desde un andamio situado en la plaza de Santa Cruz de Sevilla, en el centro de la ciudad, desde una altura aproximada de dos plantas.

El suceso ocurrió mientras el joven se encontraba trabajando en la zona, por lo que fue tratado como un accidente laboral, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Es importante mencionar que 2025 cerró como el año más trágico de la última década en cuanto a muertes laborales en Sevilla.

En total, los fallecidos ascienden a los 36, según los datos aportados por el sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO).