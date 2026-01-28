Identificados dos jóvenes de 21 y 29 años como autores del tiroteo que hirió a tres policías nacionales en Isla Mayor

La Policía Nacional ha identificado a los dos presuntos autores de los disparos a varios agentes durante una operación contra el tráfico de drogas en el municipio sevillano de Isla Mayor el pasado 8 de noviembre. En el tiroteo se usaron armas de guerra.

Se trata de dos veinteañeros naturales del municipio gaditano de Algeciras y Ceuta. El primero tiene 21 años y se le conoce como Moreno, mientras que al segundo lo llaman Pajarito y tiene 29.

Ambos han sido identificados como presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en Isla Mayor en una operación que los agentes han desarrollado durante los meses posteriores al suceso.

Según han concretado fuentes policiales estos los dos jóvenes residían en la provincia de Málaga, en Mijas y Marbella concretamente, sin desarrollar actividad laboral. Uno de ellos, además, residía en una urbanización de Marbella "de forma ilegal".

En el tiroteo resultaron varios agentes heridos, uno de ellos de especial gravedad. De hecho, debió ser intervenido de urgencias por las heridas de bala de un fusil AK-47.

Los agentes han confirmado que en este dispositivo se ha saldado con la detención de 10 personas y el registro de 13 domicilios. Asimismo, la Policía Nacional ha incautado 4.500 kilos de hachís y alrededor de 75 kilos de cocaína.

Cabe destacar que, según ha informado el cuerpo, uno de los miembros de la banda que se dedicaba a la recogida y custodia de la droga ha conseguido escapar. En el domicilio de este se han encontrado dos armas cortas.

En la intervención participan más de 250 agentes -UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas- que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, ha informado la Policía en sus redes sociales.