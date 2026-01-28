El ICAS eleva sus ingresos un 45% y alcanza una cifra "histórica" con Artillería y el Festival de Ópera como insignias

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la rueda de prensa sobre la evolución del ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (ICAS) ha alcanzado una "cifra histórica de ingresos". El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Angie Moreno, ha informado este miércoles de la evolución de esta institución en los últimos tres años.

Uno de los datos más destacados ha sido el incremento de los ingresos, una cifra que ha aumentado un 45 por ciento con respecto a 2022. Por ello, el regidor municipal ha defendido que el ICAS "es ahora una institución solvente; un motor de la actividad cultural de Sevilla".

De los más de 19 millones de euros de presupuesto con los que contaba el instituto, se han ejecutado un 90 por ciento frente al 80 por ciento que se materializaba hace cuatro años. Al respecto, Sanz ha subrayado que se trata del "mejor dato presupuestario que ha tenido el ICAS".

El primer edil hispalense ha destacado el que se ha convertido en el escenario por excelencia de la cultura en Sevilla: la Real Fábrica de Artillería. Asimismo, ha hecho hincapié en el Festival de Ópera de Sevilla, cuya primera edición se estrenó el pasado 2025.

En palabras del primer edil, esta cita "ha demostrado su capacidad para atraer público, generar ingresos y posicionar a Sevilla en el circuito cultural internacional".

En paralelo, José Luis ha hablado de la "drástica reducción" del periodo medio de pago del ICAS, que ha pasado de más de 252 días en 2021 a 11,56 actualmente.

Otro de los puntos que ha tratado el alcalde sevillano ha sido el desarrollo de las bibliotecas municipales. En esta línea ha señalado que en dos años se han contratado a ocho bibliotecarios, unas incorporaciones que han permitido "incrementar los horarios, incluidas las tardes, e inaugurar salas infantiles".

Los préstamos de libros se han incrementado en más de un 40 por ciento, mientras que los usuarios inscritos han aumentado casi un 14 por ciento. Además, las visitas a las bibliotecas han sido más de 486.000, lo que se traduce en un crecimiento del 47 por ciento.

Por otra parte, la inversión en actividades supera los 207.000 euros frente a los 98.000 que se destinaron en 2022.

José Luis ha asegurado además que el Teatro Lope de Vega, que se encuentra actualmente en restauración, estará listo para acoger la Bienal de Flamenco en septiembre.