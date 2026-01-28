El caso Marta del Castillo vuelve a la pantalla: Netflix prepara una miniserie con apoyo de la familia

Concetración en la puerta de los juzgados con una pancarta con el rostro de Marta del Castillo.

Netflix ha anunciado este miércoles el próximo inicio en Sevilla del rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en 2009, un crimen que conmocionó a la ciudad y a toda España y cuyo cuerpo sigue sin aparecer.

La producción, cuyo título aún no ha sido desvelado, contará con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, según ha confirmado la propia plataforma.

La miniserie adaptará a la ficción los hechos relacionados con el asesinato por el que Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de prisión, tras múltiples versiones contradictorias sobre lo ocurrido y sobre el paradero del cuerpo.

El proyecto estará producido por Bambú Producciones, responsable de títulos como El caso Asunta, en colaboración con la productora andaluza La Claqueta PC.

Netflix subraya que la serie abordará uno de los sucesos más impactantes de la crónica negra reciente en España, que marcó a toda una generación y convirtió la búsqueda de justicia y de respuestas en una causa social.

No es la primera vez que la plataforma se acerca a este caso. En 2021 estrenó la docuserie ¿Dónde está Marta?, una producción de tres episodios que repasaba la investigación policial, las sucesivas confesiones de Carcaño y la incansable lucha de la familia por encontrar el cuerpo de la joven.

El rodaje en Sevilla volverá a situar a la ciudad como escenario de una producción audiovisual de alcance internacional, aunque el anuncio ha reavivado el debate social sobre los límites entre la ficción, la memoria de las víctimas y el tratamiento de casos aún sin cerrar.