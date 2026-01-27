El voleibol sevillano hace historia: el equipo de Dos Hermanas, campeón de la Copa de SM La Reina

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla ha sido escenario este martes de un emotivo acto de reconocimiento al equipo de voleibol femenino Fundación Cajasol Andalucía, reciente vencedor de la 51.ª edición de la Copa de SM La Reina Iberdrola.

El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, encabezó la recepción oficial para felicitar a las jugadoras y al cuerpo técnico por un logro histórico que sitúa al voleibol andaluz en lo más alto y que, además, otorga al club el billete para competir en Europa la próxima temporada.

El conjunto nazareno, dirigido por Ricardo Torronteras, se proclamó campeón el pasado domingo tras imponerse con autoridad al Heidelberg Volkswagen por 3-0 (25-22, 25-17 y 25-19) en la final disputada en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

En semifinales, el equipo sevillano ya había eliminado al Avarca de Menorca, vigente campeón del torneo. Se trata de la primera vez que la Copa de la Reina viaja a Andalucía.

Durante el acto, Antonio Pulido subrayó el firme compromiso de la Fundación con el deporte, destacando que el apoyo a este ámbito forma parte de su identidad.

Asimismo, animó al equipo a continuar su progresión y auguró nuevos éxitos si se mantiene la línea de trabajo actual. El presidente también resaltó el papel inspirador de las jugadoras, a las que definió como un referente para las nuevas generaciones, y confirmó que la Fundación seguirá respaldando al club de manera estructural en el futuro.

Pulido aprovechó la ocasión para trasladar un mensaje de ánimo de cara a los próximos retos deportivos y expresó su deseo de volver a recibir al equipo con nuevos títulos.

Por su parte, el presidente del club, Manuel Galán, agradeció el respaldo constante de la Fundación Cajasol y de todas las personas que contribuyen al crecimiento del proyecto. En el mismo sentido, el coordinador Ricardo Lobato mostró su gratitud hacia una institución que, según recordó, ha sido el hogar del club durante dos décadas.

La capitana del equipo, Maguilaura Frías, no ocultó su emoción y aseguró que el momento que atraviesan es difícil de describir, al tiempo que dejó claro que el equipo mantiene intacta su ambición y aspira a seguir sumando trofeos.

Cabe recordar que en septiembre del pasado año la Fundación Cajasol reforzó su patrocinio al Club Esquimo de Dos Hermanas, dando origen al actual Fundación Cajasol Andalucía. Esta alianza responde a la apuesta de la entidad por el deporte base, la formación y la inclusión social a través del voleibol.

Desde la Fundación Cajasol se ha reiterado el orgullo por un éxito que consideran compartido, reconociendo el trabajo de las jugadoras, el cuerpo técnico y toda la estructura del club, a quienes seguirán acompañando en los desafíos venideros.