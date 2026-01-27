Diez detenidos por el tiroteo contra la Policía Nacional en Sevilla donde usaron armas de guerra e hirieron a un agente

Imagen de los agentes de Policía Nacional durante la operación de Isla Mayor. EP. Sevilla

Hasta 10 detenidos por el tiroteo contra la Policía Nacional en Sevilla el pasado mes de noviembre donde usaron armas de guerra e hirieron a un agente.

Agentes de dicho cuerpo han procedido a arrestar, entre Sevilla y Málaga, a una decena de personas por esos hechos, aunque no descartan que haya más detenidos a lo largo del día.

En el tiroteo resultaron varios agentes heridos, uno de ellos de especial gravedad. De hecho, debió ser intervenido de urgencias por las heridas de bala de un fusil AK-47.

En la intervención participan más de 250 agentes —UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas— que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, ha informado la Policía en sus redes sociales.

El tiroteo se produjo el pasado 8 de noviembre en una nave de Isla Mayor que se utilizaba como guardería de droga, con varios agentes heridos que realizaban labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga.

En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una furgoneta, actuaron contra los agentes con armas de guerra y AK-47.

Uno de los agentes tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.