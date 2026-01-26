Pillan 'in fraganti' a tres personas que robaban cobre telefónico en Utrera, valorado en más de 90.000 euros

Un agente de la Guardia Civil junto al material de cobre robado Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de cometer una serie continuada de delitos contra el patrimonio en el término municipal de Utrera, en la provincia de Sevilla. A los arrestados se les atribuye el robo de grandes cantidades de cableado de cobre telefónico.

Según las estimaciones de los investigadores, la actividad ilegal del grupo habría generado unas ganancias superiores a los 92.000 euros tras cerca de una treintena de robos desde el pasado mes de septiembre.

La operación ha sido ejecutada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Utrera, especializado en robos en el ámbito rural. El operativo ha permitido desmantelar este grupo delictivo, compuesto por dos hombres y una mujer, que quemaba el cableado.

Los implicados son vecinos de las localidades de Lebrija, en Sevilla, y Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.

A los detenidos se les imputa una actividad delictiva constante desarrollada desde el pasado mes de septiembre de 2025 en casi 30 puntos distintos de la zona.

Quemaban el cableado

La investigación se aceleró de forma decisiva gracias a una patrulla de Seguridad Ciudadana de Lebrija. Los agentes sorprendieron a los tres sospechosos in fraganti en un paraje perteneciente al término municipal de Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla.

En el momento del hallazgo, los detenidos se encontraban realizando la quema de cableado, un proceso necesario para eliminar el plástico protector y obtener el metal limpio.

Tras este incidente, los especialistas lograron contactar con la empresa perjudicada, responsable de la retirada y mantenimiento de este tipo de cable de comunicaciones, que procedió a formalizar la correspondiente denuncia.

Durante las actuaciones de vigilancia posterior, los efectivos policiales observaron cómo el grupo investigado regresaba a la misma zona en dos ocasiones más. Su objetivo era continuar con la quema de material que habían robado previamente.

La inspección ocular del terreno reveló la magnitud del modus operandi de la banda. Los agentes localizaron más de una veintena de focos utilizados para fundir el recubrimiento plástico del cable.

El método consistía en la sustracción del cableado de las líneas, su limpieza mediante fuego en zonas apartadas y la venta final del cobre en diversas chatarrerías de la comarca.

Una vez comprobada la procedencia del material y reunidas las pruebas, se procedió a la detención de los tres investigados. Ahora, los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Utrera.