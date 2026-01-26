Más de 200 empresas del Polígono Parsi ya cuentan con recogida puerta a puerta para residuos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam y en coordinación con la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), ha iniciado la ampliación del sistema de recogida puerta a puerta en el Polígono Parsi, que alcanza a 200 empresas.

Esta medida, que ya se había implantado en el Parque Empresarial Navisa y en el Parque Empresarial Su Eminencia, busca reforzar la limpieza y reducir el abandono de residuos en los parques empresariales de la ciudad.

El nuevo sistema consiste en la entrega de contenedores individuales a cada nave industrial, que deben ser almacenados en su interior.

Lipasam se encarga de su recogida en franjas horarias consensuadas con los comerciantes, optimizando así la gestión de los residuos y evitando el robo de contenedores. La recogida de la fracción resto se realizará los martes, jueves y sábados.

Para facilitar la transición, se ha habilitado una caseta informativa donde técnicos de Lipasam atienden a los empresarios en turnos de mañana y tarde, ofreciendo asesoramiento y entregando la documentación necesaria.

Además, en este espacio se están distribuyendo los nuevos contenedores y recordando las normativas de uso, que establecen que solo pueden depositarse residuos urbanos y asimilables a domésticos. Los residuos industriales, como pinturas, baterías o aceites, deben ser gestionados por empresas especializadas.

Demanda histórica

La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha destacado que esta medida responde a una demanda histórica de los empresarios y reafirma el compromiso del gobierno municipal con la mejora del tejido productivo local.

"Con esta ampliación, damos un paso más en la optimización de la limpieza y el mantenimiento de los parques empresariales, asegurando un servicio eficiente y adaptado a sus necesidades", ha señalado Rincón.

La delegada ha recordado también que el aumento del servicio implica un refuerzo de la labor de inspección de Lipasam en los parques empresariales para evitar que las malas conductas puedan perjudicar a otros empresarios.

Hasta 330 litros

La normativa establece que en los polígonos industriales está permitido depositar en los contenedores hasta 330 litros al día de residuos asimilables a domésticos y hasta 120 litros de envases y cartón.

Lo que exceda estas cantidades o se corresponda con residuos industriales es responsabilidad de las empresas su correcta gestión a través de gestores autorizados. Además, está prohibido el abandono de residuos fuera de los contenedores y es obligatorio hacer un buen uso de los mismos.

La iniciativa cuenta con un coste total de 87.235 euros en los tres polígonos industriales donde se está llevando a cabo: Su Eminencia, Navisa y Parsi. La implantación en el Polígono Parsi beneficia a más de 200 empresas ubicadas en este enclave.

Desde APES han valorado positivamente la iniciativa, convencidos de que, como ya ocurrió en los polígonos donde se implantó previamente, supondrá una mejora sustancial en la limpieza y el mantenimiento de estos espacios clave para la economía local, y han reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones eficaces.