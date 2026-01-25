Desde el vuelo directo a EEUU hasta la alianza con Turquía: la estrategia de Sevilla para conectarse con el mundo

El Aeropuerto de Sevilla ha comenzado este inicio de 2026 con una estrategia de expansión que combina la búsqueda de la conectividad transoceánica con una mejora sustancial de sus infraestructuras para el viajero VIP.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), las administraciones sevillanas han acelerado las gestiones para situar al aeródromo hispalense como un referente internacional: lograr el ansiado vuelo directo con Estados Unidos, consolidar la puerta hacia Asia y adaptar la terminal a un perfil de turista con un poder adquisitivo más elevado.

El gran objetivo a largo plazo sigue siendo la conexión con Norteamérica. La Diputación de Sevilla mantuvo el pasado jueves un encuentro de trabajo con Emir Pineda, director de desarrollo del aeropuerto internacional de Miami.

La reunión, protagonizada por el vicepresidente de Prodeteur, Rodrigo Rodríguez Hanz, busca materializar una ruta directa que las instituciones consideran estratégica.

Estados Unidos se ha consolidado como un mercado "clave" para la provincia, situándose como el primer emisor extranjero de pernoctaciones, con una cuota del 12,7 por ciento del total, superando a Francia (12,3 por ciento) e Italia (10,5 por ciento).

"Nos unen muchas cosas", destacó Rodríguez Hans, quien se ha mostrado confiado en los avances tras la misión comercial realizada en 2025.

Por su parte, los responsables del aeródromo estadounidense están definiendo qué tipo de avión sería el idóneo para que las aerolíneas americanas operen esta ruta.

Entrada hacia Oriente

Mientras se trabaja en la conexión americana, Sevilla ha asegurado su puerta de entrada hacia Oriente. El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con Turkish Airlines, marcando un hito al ser la primera vez que se suscribe un acuerdo de este tipo con una aerolínea que permite la conectividad con Asia en un solo salto.

El acuerdo llega tras el éxito del vuelo diario que conecta San Pablo con Estambul desde el pasado septiembre. Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura, ha destacado que esta alianza sitúa a la ciudad "en una posición estratégica dentro de las grandes rutas aéreas internacionales".

El objetivo, compartido por Sedat Orman, vicepresidente de ventas para el sur de Europa de la compañía, es aprovechar la empresa de Estambul para enlazar Sevilla con "prácticamente cualquier destino del mundo"

Aumento del cliente VIP

El crecimiento en rutas viene acompañado de una necesaria actualización de las infraestructuras. Bajo la premisa lanzada por el alcalde, José Luis Sanz, de que "Sevilla no quiere más turismo, quiere mejores turistas", Aena ha licitado la construcción de una nueva sala VIP por un importe neto de 3,5 millones de euros.

Las instalaciones actuales se han quedado pequeñas y es que, en los últimos tres años, el uso de la zona exclusiva se ha disparado un 90 por ciento, alcanzando los 122.443 pasajeros en 2025.

Este aumento responde tanto al incremento del tráfico internacional como a las estrategias de fidelización de aerolíneas y empresas que incluyen este acceso en sus servicios.

El proyecto, con un plazo de ejecución de un año, levantará un edificio anexo a la zona norte de la terminal con 780 metros cuadrados, más del doble de la superficie actual.

La nueva sala contará con zonas de descanso, duchas, áreas de trabajo, sala de lactancia y un diseño centrado en materiales sostenibles, mientras que el espacio actual se reconvertirá para otros usos aeroportuarios.

Abierto 24 horas

Además, el Pleno municipal aprobó recientemente una propuesta para reclamar la ampliación del horario del aeropuerto de San Pablo hasta las 24 horas con este fin.

A todo ello, se suma el refuerzo de la conectividad europea para la temporada estival. El aeropuerto incorporará una nueva ruta con la isla italiana de Cerdeña. La compañía Volotea operará la conexión con Olbia-Costa Smeralda desde el 29 de mayo hasta septiembre de 2026.

Este enlace contará con dos frecuencias semanales, programadas para los martes y los viernes, ofertando un total de 74 vuelos y más de 13.300 asientos.

Un paso más para un aeródromo que, según datos municipales, rozó los 10 millones de viajeros durante el pasado ejercicio.