Adif suspende la circulación de trenes entre las localidades de Arahal y Marchena, en Sevilla, por riesgo de caída de un muro

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido este domingo la circulación de trenes entre las localidades sevillanas de Arahal y Marchena a causa de un posible peligro de caída de un muro.

Según ha explicado el gestor ferroviario en X (antes Twitter), la circulación entre ambos municipios se encuentra suspendida por "riesgo de caída de un muro sobre la vía".

Ante ello, se ha dispuesto un "plan alternativo de transporte para los trenes de media distancia" por carretera entre el municipio sevillano de Dos Hermanas y Málaga.

La nueva incidencia llega cuando se cumple una semana del trágico accidente de Adamuz, que ha costado la vida a 45 personas, y la caída de otro muro de contención en la línea R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, Barcelona, en la que murió Fernando Huerta, un joven sevillano de 28 años que realizaba prácticas de maquinista.

Aquel siniestro dejó además un fallecido y 37 personas heridas, cinco de ellas en estado grave.