El camino hacia la cabina del tren tras 1.150 horas de preparación: así se forman los futuros maquinistas en Sevilla

El camino para conducir un tren no es sencillo ni corto, es una carrera de fondo que exige una inversión de tiempo y esfuerzo considerable.

En las aulas de formación ferroviaria conviven hoy dos perfiles muy distintos que han explicado a EL ESPAÑOL de Sevilla cómo se preparan para un mismo objetivo: superar un filtro académico y práctico que no admite margen de error.

Para algunos, llegar a la cabina "es cumplir un sueño que tenía desde pequeño". Es el caso de Raúl, un joven sevillano cuya pasión nació entre raíles a escala.

"Desde muy pequeño lo tenía claro, desde que me regalaron una maqueta de tren de juguete", cuenta. Los libros sobre ferrocarriles y las visitas a la estación con sus padres fueron la motivación de su actual formación.

Para otros, el tren es "una vía de escape hacia la estabilidad". En el mismo curso se encuentra Alfonso, otro estudiante sevillano, cuya llegada al sector fue diferente.

"Cansado de esa vida"

"Yo venía de trabajar en la hostelería, en el negocio familiar, y estaba bastante cansado de esa vida y de lo que supone ser autónomo en este país", confiesa.

Fue el padre de un amigo, maquinista de profesión, quien le mostró esta oportunidad. Una alternativa laboral que, sin embargo, requiere de hincar los codos desde el primer día.

El acceso a la formación se realiza principalmente a través de centros homologados. En Sevilla, entidades como el Centro Europeo de Formación Ferroviaria (CEFF) o Create HR preparan a quienes quieren dedicarse al transporte de mercancía o pasajeros en tren.

El pasado mes de septiembre, un total de 25 alumnos comenzaron el Curso de Aspirantes a Maquinista en el Centro de Formación de Renfe de Sevilla y finalizarán en el mes de julio de 2026

El CEFF ha formado a 1.362 alumnos desde 2008, mientras que Create HR maneja cifras superiores a los 2.400 alumnos anuales.

El ingreso no siempre requiere una prueba previa, dependiendo de la demanda. "No hay que hacer prueba de acceso en CEFF siempre y cuando no esté cubierto el número de plazas", detalla Alfonso.

En su promoción fueron 18 alumnos para 25 plazas. Raúl, por su parte, matiza que, si se supera el cupo, sí se realiza un examen de nivel de bachillerato.

Una vez dentro, el curso teórico dura aproximadamente seis meses con clases diarias. Raúl cifra la carga en 650 horas lectivas con controles quincenales.

"No se aprueba sin estudiar"

"Sinceramente, no es un curso que se apruebe sin estudiar, el temario es muy extenso; como no le des caña, no se aprueba", señalan.

El objetivo de esta fase es superar el examen de acceso a prácticas. Los alumnos disponen de solo dos intentos. Si fallan, deben esperar a la siguiente convocatoria en otra sede de España.

Aprobada la teoría, llega la fase crítica: las prácticas de conducción. Para obtener la licencia, el alumno debe acumular 500 horas de conducción efectiva.

"Nuestra función como práctico es exactamente la misma que la del maquinista", señala Alfonso, que según él, ha tenido la suerte de formarse en Renfe Viajeros, aunque lo habitual son las empresas privadas de mercancías.

Durante este periodo, el aspirante siempre va acompañado de un titular y opera el tren bajo supervisión. Raúl destaca el paso previo por simuladores, como los de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de Renfe en Sevilla. Tras aprobar el examen de simulador, se asignan los turnos reales durante tres meses.

Completar las horas y aprobar los exámenes de la academia no otorga el título. El último obstáculo es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Solo tras aprobar su examen oficial se obtiene la licencia para opositar a Renfe o enviar currículum a las privadas.

Es entonces cuando surge el dilema. "Prefiero ser maquinista de viajeros", asegura Alfonso, atraído por su experiencia en Cercanías.

Raúl, sin embargo, tiene otra meta: "A mí me gustan más las mercancías, son mucho más dinámicas", asegura.

Accidente

Esta formación cobra hoy un sentido de responsabilidad aún mayor. Los alumnos se preparan conscientes de la realidad del sector, que acaba de vivir una semana negra.

España se ha visto conmocionada tras el accidente en Adamuz entre un tren Alvia de Renfe y un Iryo, en el que se contabilizan 45 fallecidos.

La fatalidad también ha golpeado directamente al colectivo de aspirantes. Solo dos días después del siniestro de Adamuz, un joven sevillano de 28 años fallecía en Barcelona mientras realizaba precisamente sus prácticas en Rodalies.