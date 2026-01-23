Detienen in fraganti a tres personas que se dedicaban a los robos con violencia en viviendas en barrios de Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal itinerante que se dedicaba a los robos con fuerza en viviendas habitadas mediante la técnica 'bumping-impresioning'. Los agentes los pillaron in fraganti y detuvieron a tres personas.

Los supuestos atracadores habían sido los responsables de varios robos en los barrios sevillanos de Los Remedios y Triana. Los agentes han detenido a tres personas.

Según una nota de prensa emitida por la Policía Nacional, en cuanto los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de este grupo, iniciaron una investigación para dar con los ladrones denominada Zenobia-Fantasma.

Durante la mañana del pasado jueves, un grupo de agentes pertenecientes a las Comisaría Provinciales de Sevilla y Cádiz desplegaron un operativo en Los Remedios.

El comienzo del operativo coincidió justo cuando los autores salían de un bloque de pisos en el que habían entrado para sustraer de una vivienda joyas, dinero, perfumes y otros efectos de valor.

Los detenidos, especializados en la comisión de robos con fuerza, empleaban herramientas de cerrajería para la apertura de puertas, empleando las denominadas técnicas del Bumping e Impresioning, además de fuertes medidas de seguridad y contra-vigilancias para detectar el seguimiento de su recorrido por parte de la policía.

Este sistema consiste en meter una llave que encaje en la cerradura y darle un golpe con un objeto contundente para que así gira la cerradura.

En cuanto al impresioning, este se basa en meter por la cerradura una lámina para que se quede la marca de la llave. Posteriormente se hace una copia de la misma para así poder entrar.