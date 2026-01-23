Arranca un nuevo cuatrimestre en la Universidad de Sevilla con el aumento de alumnos asiáticos de movilidad

Estudiantes de movilidad internacional durante el acto de bienvenida Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este jueves 22 de enero el acto de bienvenida a los 900 estudiantes de movilidad internacional que se incorporan en el segundo cuatrimestre, con un crecimiento destacado de la llegada de alumnado asiático.

La institución repartirá a estos estudiantes entre 28 centros propios y adscritos durante el resto del curso académico.

El aumento de estudiantes procedentes de Asia, concretamente de China, marca una de las principales novedades de este cuatrimestre.

El país nipón aporta 15 estudiantes, Croacia suma 11 y, por primera vez, la República de Corea participa en estos programas de movilidad con dos estudiantes. Estos datos reflejan un aumento de la diversificación progresiva de los países de origen del alumnado internacional.

El conjunto de estudiantes de movilidad procede de 38 países. Italia encabeza un año más la lista de nacionalidades con mayor presencia en la Universidad de Sevilla, con un total de 274 estudiantes.

Francia ocupa la segunda posición con 88 alumnos, seguida de México con 86 y Alemania con 60 participantes en estos programas académicos.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) ha acogido el acto de bienvenida. El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla ha organizado el encuentro y ha ofrecido a los estudiantes toda la información necesaria sobre los trámites administrativos y académicos que deberán completar durante su estancia.

Facilitar la integración

La Universidad de Sevilla pone a disposición del alumnado internacional distintos servicios de apoyo. Los centros cuentan con programas de mentoría y acompañamiento dirigidos para facilitar la integración académica y social de los estudiantes de movilidad internacional desde su llegada.

El Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria presta apoyo en la búsqueda de alojamiento y ofrece atención psicológica.

Este servicio también atiende al alumnado con necesidades especiales. La Universidad de Sevilla refuerza así su apuesta por un recibimiento integral y por el aumento de la movilidad internacional, con especial atención al crecimiento del alumnado procedente de Asia.