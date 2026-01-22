Sevilla une zarzuela, creación contemporánea y memoria histórica en su agenda cultural con Artillería como epicentro

El Ciclo Artillera debuta, la zarzuela se renueva con ‘Los Claveles’ en Cartuja Center CITE y la ciudad revisita su propia historia de la mano de Jesús Pozuelo Ayuntamiento de Sevilla

La vanguardia escénica, la lírica popular y las raíces históricas marcan la agenda cultural de Sevilla del 22 al 28 de enero.

El Ayuntamiento hispalense, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado sobre las actividades de esta semana. La misma combina nuevos ciclos, teatro, música, exposiciones y grandes citas en distintos espacios de la ciudad.

La Real Fábrica de Artillería centra buena parte de las novedades con el inicio del ciclo de conferencias Sevilla: Historia y Patrimonio.

El historiador y fundador de Ispavilia, Jesús Pozuelo, abre el programa el jueves 22 de enero con la ponencia Los orígenes de Sevilla: fenicios y tartessos.

El ciclo recorre distintas etapas de la ciudad hasta junio y ofrece acceso gratuito hasta completar el aforo, siempre a las 20:30 horas.

Este espacio patrimonial también acoge el nacimiento del ciclo Artillera, que irrumpe como nueva referencia de la creación contemporánea.

Del 25 de enero al 7 de junio, el programa reúne danza, performance, música experimental y artes sonoras, con estrenos absolutos y piezas creadas en exclusiva.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y producida por David Linde, acoge nombres como Rocío Molina, Guillermo Weickert o Ainara LeGardón.

La lírica ocupa un lugar destacado con la representación de Los Claveles a cargo de la Compañía Sevillana de Zarzuela.

Cartuja Center

La función tendrá lugar el domingo 25 de enero en el Cartuja Center CITE a las 19:00 horas.

La producción, cercana al centenario de su estreno, cuenta con dirección musical de Elena Martínez Delgado y dirección escénica de Marta García Morales, en una versión fiel al espíritu original de la obra.

El teatro llega a la Fábrica de Artillería con El rey se muere, que se representa del 22 al 25 de enero a las 20:00 horas.

La obra plantea una alegoría sobre el poder, la decadencia humana y el derrumbe de una sociedad que ignora las advertencias de la naturaleza.

La música completa la programación con propuestas diversas. El clarinetista y saxofonista sevillano Julio Marín actúa el jueves 22 en el Espacio Turina.

La ROSS

La Orquesta Bética de Cámara ofrece su concierto el viernes 23, mientras que el ciclo de música de cámara de la ROSS programa un recital de flauta y piano del domingo 25.

El mismo espacio acoge el 28 de enero He Who Loves Beauty, un concierto escenificado en homenaje a Benjamin Britten.

La agenda se amplía con espectáculos familiares, exposiciones en distintos centros culturales y grandes citas en FIBES, como Jurassic Park en Concierto y la próxima edición de SIMOF 2026.