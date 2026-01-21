Macareno, sevillista y fan de la Fórmula 1: así era Fernando, el maquinista sevillano fallecido en el accidente de Rodalies

Sevilla se ha levantado este miércoles con una trágica noticia. Fernando Huerta Jiménez, un joven natural de la ciudad de 27 años, es el maquinista que el pasado martes perdió la vida en un accidente de Rodalies en Barcelona.

Macareno, "muy sevillista" y fan de Fernando Alonso, así era el becario de Renfe que ha muerto después de que un muro de contención cayese sobre las vías y el tren en el que viajaba no pudiera evitar el choque.

El fallecido había aprobado las oposiciones "hace alrededor de un año", según cuenta uno de sus amigos con el que ha contactado EL ESPAÑOL de Sevilla.

Me llega la triste noticia de que el fallecido por el accidente de Barcelona se trata de Fernando Huerta, sevillista de cuna y trianero, desde aquí, mandamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Desde el cielo seguirá arropando a su Sevilla FC, DEP. pic.twitter.com/9QwXgHo5Cs — Betis vintage (@BetisVintage) January 21, 2026

Anteriormente se había decantado por la carrera de Periodismo en la universidad hispalense, sin embargo, antes de acabarla decidió dejarla.

Barcelona fue el destino elegido por el sevillano para salir "por primera vez" de su ciudad. Solo llevaba un mes en prácticas en Renfe cuando ha tenido lugar el trágico suceso que le ha costado la vida.

Socio del Sevilla F.C.

Quienes lo conocían destacan "su buen carácter y lo sevillista que era; muchísimo". Tanto es así que el club ha transmitido a través de sus redes sociales su pésame por el fallecimiento del que era uno de sus socios desde hace más de 20 años.

Fernando disfrutaba del equipo hispalense rodeado de sus amigos, prueba de ello son las imágenes que el joven compartía con sus seguidores. En ellas, el fondo y el complemento siempre eran los mismos. Un estadio de fútbol y la bandera del club de sus amores.

Su perfil en redes sociales muestra otra de las pasiones del joven maquinista: la Fórmula 1. Concretamente, es el piloto Fernando Alonso -el Nano- quien ocupa la mayoría de sus publicaciones en el perfil de X. "Mi vida sin el Nano carecería de sentido", consta en sus redes sociales.

Fernando era además hermano de la Hermandad de la Macarena, institución que ha mostrado sus condolencias mediante un comunicado.

"La Hermandad de la Macarena, en nombre de su Hermano Mayor y Junta de Gobierno, desea expresar su más hondo pesar por el fallecimiento de nuestro joven hermano D. Fernando Huerta Jiménez ".

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia por la muerte del joven. Fernando era también miembro de la Peña Sevillista de Triana y socio del club.

Con motivo de su fallecimiento, el Ayuntamiento hispalense convocó un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial este miércoles a las 12:00 horas.