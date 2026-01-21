El aviso de la Policía Local al reinicio de las negociaciones con Sanz: La mayoría de los agentes "no cubrirá" la Maratón

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos de la Policía Local retomarán este miércoles las negociaciones después de la polémica del Plan de Navidad.

No obstante, horas antes del arranque, CSIF ya ha empezado a jugar sus cartas, algo que el Gobierno municipal considera que no ayuda a empezar bien las negociaciones. Desde la organización señalan que "los agentes que tienen que hacer horas extras en el Media Maratón no irán a trabajar"

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre se caracterizó por la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto destinado a los agentes que trabajarían horas extras durante las fiestas navideñas.

Tras semanas de conversaciones, la cuantía que había sido rechazada en un principio recibió luz verde.

Posteriormente, Consistorio y policías acordaron comenzar a trabajar en la mejora de una serie de puntos, como es la redacción del reglamento o la RPT. Todo ello, una vez pasadas las festividades.

Ahora, Santiago Raposo, el portavoz de la organización, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que aquellos agentes a los que no les toca trabajar conforme a su jornada asignada, en torno al "95 por ciento de los convocados, no cubrirán el Media Maratón".

A las puertas del Media Maratón

Lo ha hecho aprovechando que una de las citas deportivas por excelencia de la ciudad está a las puertas.

En concreto, la carrera, que congrega a miles de personas en las calles y provoca cortes de tráfico, tendrá lugar el próximo domingo.

El portavoz del sindicato CSIF mantiene que "los agentes no van a echar más horas extras", puesto que "no saben si hay dinero para pagarlas", y asegura la mayoría del personal convocado para el próximo domingo "ha dicho que no va a ir a trabajar".

Únicamente "van a presentarse los que le corresponde por horario", a los que Raposo cifra "en unos 100".

Cuestionadas por si hay presupuesto suficiente para hacer frente a los citados gastos, fuentes municipales se remiten a las prestaciones que aún quedaban por pagar "desde el mandato de Antonio Muñoz" y que, tal y como aseguran, "ahora se están abonando progresivamente".

Asimismo, mantienen que "no tienen ningún tipo de información" sobre la posible ausencia de la Policía Local durante el Media Maratón y apuntan a "actitud" de la organización a las puertas de las negociaciones.

Desde el Gobierno local también recuerdan que la Policía Local tienen hasta el 31 de enero para enviar la propuesta de la nueva RPT, una de sus demandas.

La RPT, el reglamento o los eventos

En concreto, los representantes de los tres sindicatos policiales se reunirán a partir de las 09:00 horas de este miércoles con el jefe de la Policía Local de Sevilla para tratar asuntos como el reglamento del cuerpo o la RPT.

Otro de los asuntos que se van a tratar son los eventos de la ciudad que obligan a los agentes a realizar servicios extraordinarios.

El pasado 2025, la cuantía se acabó en el mes de mayo. Después de la Semana Santa, la Feria de Abril, la final de la Copa del Rey y otras citas que requerían la presencia de los agentes debido a los cortes de tráfico y demás alteraciones que provocan en la rutina de la urbe.

En esta línea, en medio de la polémica del Plan de Navidad, el portavoz de CSIF destacó que el alcalde debía poner coto a las extraordinarias, por ejemplo.

Sin embargo, fuentes municipales explican que "el Ayuntamiento no tiene autoridad para decidir esto, sino que depende de la Archidiócesis".

Asimismo señalan que la limitación de los eventos y todo lo relacionado con el presupuesto son cuestiones que "se van a tratar a partir de ahora" entre el Gobierno Local y los sindicatos y subrayan la disposición del equipo municipal para llegar a un consenso.