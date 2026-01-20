Una joven universitaria mata a la mujer que la acogía en su casa de Sevilla quemándola viva

Una joven estudiante de la Universidad de Sevilla ingresó en prisión comunicada, pero sin fianza, el pasado viernes acusada de dos delitos. El más grave, el de asesinato. Los investigadores creen que quemó viva a la mujer que la acogía en su casa.

La joven, de nacionalidad argelina y estudiante de Filología, residía en el piso de la mujer mayor por un acuerdo de la Hispalense por el que la señora cobraba un dinero mensual por su manutención. Hasta que un día, señalan fuentes del caso a EL ESPAÑOL, la mujer se hartó de ella y le dijo que buscara otra casa.

La noticia no sentó bien a la joven, creen fuentes cercanas al caso. La misma noche que se lo dijo, señala el escrito judicial, la joven habría prendido fuego al sofá de la casa de la mujer y se habría ido a la calle a tirar la basura.

Tardó mucho en volver. Tanto que le avisó un vecino de que de su casa salía humo. Al llegar, parecía muy afectada.

La mujer resultó herida de gravedad en el incendio, que tuvo lugar el pasado 14 de enero en León X. Concretamente, en el cuarto piso de uno de los bloques de la calle.

Gravedad

Producto de esas quemaduras moriría días después la mujer. Por eso la acusación de asesinato. No de homicidio, por lo que los investigadores suponen que hubo mayor gravedad en las acciones de la joven.

Señalan fuentes cercanas al caso que la joven parecía abatida por los hechos. Tanto que la familia de la mujer afectada por las llamas la acogió en su casa. Hasta se ofreció a ayudarla para volver a su país, sin sospechar nada.

Pero, antes de que la joven volviese a Argelia, hubo otro episodio violento. La estudiante se revolvió con la familia que la había acogido y les amenazó. De ahí el segundo cargo que pesa contra ella.

La Policía se presentó en el hogar de esta familia. Allí no solo detuvieron a la joven por este intento de agresión, sino que además comunicaron que la joven habría sido la causante del fuego que mató a la mujer.

La joven, señalan fuentes de la investigación, fue detenida por la Policía Nacional el pasado viernes, mismo día que ingresó en prisión comunicada y sin fianza "por un presunto delito de asesinato", confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además, "también se le investiga por un presunto delito de amenazas, lo que constituye una segunda causa". Durante su comparecencia en sede judicial, la detenida "se acogió a su derecho constitucional a no declarar", añaden las mismas fuentes.