Cae en Sevilla una banda de ladrones de pisos que asaltaba áticos en Los Remedios y el distrito Sur

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Europa Press

La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla un grupo criminal especializado en robos en viviendas que actuaba principalmente en los barrios de Los Remedios y el distrito Sur.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos de ellas sorprendidas en pleno robo y una tercera arrestada durante el desarrollo de la investigación.

Las pesquisas policiales comenzaron el pasado mes de octubre, cuando los agentes detectaron una serie de asaltos con un mismo patrón de actuación.

Los autores accedían a los edificios mediante la técnica del "escalo", utilizando las azoteas para desplazarse entre bloques y descolgarse hasta áticos y terrazas, desde donde forzaban ventanas y puertas correderas para entrar en las viviendas.

Según ha podido constatar la investigación, el grupo actuaba con un elevado nivel de destreza y experiencia, llegando a realizar los robos incluso mientras permanecían suspendidos en altura.

Sus objetivos preferentes eran las viviendas situadas en las últimas plantas, sin que les disuadiera la posible presencia de moradores en el interior.

Además de joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor, los detenidos llegaron a sustraer un vehículo de alta gama propiedad de una de las víctimas.

Agentes especializados en delincuencia organizada y violenta lograron detener a dos de los implicados inmediatamente después de cometer uno de los robos. El tercer miembro del grupo fue localizado y arrestado posteriormente. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos.

Con esta actuación, la Policía Nacional subraya su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra los grupos criminales que operan en la capital sevillana.