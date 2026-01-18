El Ayuntamiento aplica un tratamiento "pionero" para preservar los ficus de la Plaza Cristo de Burgos y Museo

Un operario trata al ficus de la plaza del Cristo de Burgos de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está llevando a cabo una intervención técnica especializada en la Plaza Cristo de Burgos y en la del Museo destinada a preservar cuatro ejemplares singulares de ficus.

Así, los trabajos se centran en la protección y estímulo del desarrollo de raíces aéreas, mediante la colocación de telas de arpillera y la implantación de sistemas de riego por microdifusión.

Estas permiten mantener las raíces protegidas de la radiación solar directa y con humedad adecuada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta técnica favorece el anclaje al suelo y mejora la estabilidad estructural de los árboles en un entorno urbano donde las raíces no se desarrollan de manera natural.

De manera complementaria, se ha instalado infraestructura hídrica en las copas de los ejemplares para reducir el estrés térmico durante los meses de verano, una medida clave para prevenir el debilitamiento y posible colapso de ramas de gran tamaño.

Estas actuaciones preventivas "son fundamentales" para garantizar la supervivencia y seguridad de esta especie australiana en la ciudad.

El Ayuntamiento, además, prevé extender esta intervención a los ficus de la Plaza del Museo, dentro de su estrategia de conservación del arbolado singular y de protección del patrimonio verde de Sevilla.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado en la mencionada que "estas intervenciones dan continuidad a los trabajos de sustentación realizados hace dos años y refuerzan la estabilidad y seguridad de unos ejemplares especialmente sensibles al entorno urbano y a las altas temperaturas".

Además, ha subrayado que "el sistema empleado es pionero y novedoso para el arbolado de nuestra ciudad y, en esta línea, Sevilla vuelve a estar a la vanguardia en la protección de su infraestructura verde".

Estos ficus ya fueron objeto de trabajos de sustentación dinámica de ramas de gran porte, diseñados para repartir cargas, limitar movimientos excesivos y reducir riesgos estructurales sin interferir en el desarrollo natural del árbol.

Las actuaciones actuales incorporan nuevas soluciones técnicas, "reforzando la estabilidad a largo plazo y asegurando la conservación de estos ejemplares singulares" en un entorno urbano complejo.