La compañía Atalaya lleva a Artillería 'El rey se muere', una reflexión sobre el poder y la humanidad

Miembros de la compañía Atalaya con la concejala de Cultura, Angie Moreno, y el director del ICAS, Fernando Mañes. Ayuntamiento de Sevilla

La compañía andaluza Atalaya presentará en Sevilla 'El rey se muere', una adaptación del texto de Eugène Ionesco que propone una reflexión contemporánea sobre la decadencia del poder y la condición humana.

Las funciones están programadas desde el 22 al 25 de enero de 2026 en la Real Fábrica de Artillería.

El espectáculo, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, se representará a las 20,00 horas y las entradas, con un precio de 18 euros, pueden adquirirse a través de la plataforma icas.sacatuentrada.es.

La obra sitúa al espectador ante Berenguer, un rey autoritario y egocéntrico que continúa dando órdenes mientras su mundo se desmorona.

"Nadie le obedece ya, ni las personas ni las propias cosas, y se le anuncia que morirá al final del espectáculo, disponiendo únicamente de una hora y media de vida, un destino que se niega a aceptar", ha añadido.

Según plantea el montaje, el tiempo en el que el ser humano se proclamó rey de la Tierra ha quedado atrás, precisamente por haber conducido el planeta hacia su propia destrucción.

La obra se transforma así en "una metáfora de la humanidad como individuos, como sociedad y como especie, enfrentada a su propia decadencia".

El espectáculo "invita a reflexionar sobre una sociedad en progresivo deterioro, marcada por señales cada vez más visibles de colapso social y ambiental, así como por la negación a escuchar, ver y actuar a tiempo, presentada como el último refugio del poder frente a la fragilidad de todas las certezas".

En este contexto, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "este espectáculo sitúa al teatro en el centro del debate contemporáneo, invitándonos a reflexionar sobre el ejercicio del poder, la responsabilidad colectiva y la relación del ser humano con su entorno".

A su vez, ha subrayado que Atalaya "vuelve a demostrar la vigencia del teatro como espacio crítico y de pensamiento".