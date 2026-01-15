Cinco vuelos con destino Sevilla son desviados a Málaga y a Jerez a causa de la niebla

Sevilla se ha levantado en la mañana de este jueves con una niebla densa que impedía la visibilidad en toda la ciudad. Como consecuencia, cinco vuelos que debían aterrizar en el aeródromo hispalense han sido desviados a Málaga y a Jerez.

Así lo ha confirmado la Aena, quien ha indicado que los vuelos desviados a Málaga procedían de Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Birmingham, mientras que el vuelo desviado a Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, procedía de Gran Canaria.

Fuentes de la Aena han informado a EL ESPAÑOL de Sevilla que la llegada de estos pasajeros a la capital andaluza dependerá de la compañía. "Las aerolíneas deciden si, con el mismo billete, organizarán un vuelo que lleve a los pasajeros a Sevilla o si los montarán en un autobús".

Sea como sea, estos pasajeros aterrizarán, por aire o por tierra, en el destino que tenían previsto.

Según las mismas fuentes, "el campo de vuelo está despejado" en Sevilla y el aeródromo "está funcionando con normalidad", a excepción de los cinco vuelos que han tenido que desviar en la mañana de este jueves.

Sin embargo, apuntan a que "la niebla es muy traicionera", y que, pese a contar con una oficina de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto, es difícil prever cuándo van a formarse bancos de niebla.