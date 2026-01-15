Casi la mitad de los sevillanos cobra, como máximo, el Salario Mínimo Interprofesional

Casi la mitad de la población de Sevilla cobra, como máximo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) según el último informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) relativo a 2024.

En concreto, un 45 por ciento de sevillanos percibe anualmente un máximo 15.876 euros. De este porcentaje, un 25 por ciento no lo cobra de forma íntegra ya sea porque no trabajan todos los meses del año o porque lo hacen en jornada parcial.

La información publicada por CCOO se desgrana de los datos de las declaraciones de la Renta de la Agencia Tributaria, entidad que puntualiza que este SMI implica el ingreso mensual, en 14 pagas, de 1.134 euros.

Esto supone que un 25 por ciento de sevillanos percibe, como máximo, 567 euros al mes.

De estos datos se desprende que el porcentaje de personas asalariadas que ingresan menos del SMI al año en Sevilla en 2024 aumentó en relación a 2023 en casi un punto.

Solo un 22 por ciento de los sevillanos perciben de forma íntegra el SMI o algo más, mientras que un 12 por ciento cobra, como máximo, dos veces el SMI.

En la otra punta de la balanza, solo un 0,16 por ciento de la población cobra más de 10 veces el SMI, es decir, 11.340 euros al mes en 14 pagas.

Brecha salarial

El informe también refleja que en Sevilla existe una brecha salarial del 31 por ciento entre hombres y mujeres en 2024. Según los datos, el sueldo medio de los hombres alcanza los 24.598 euros al año, mientras que el de las mujeres se sitúa en 18.776 euros.

Con estas cifras, Sevilla encabeza no solo el ranking de brecha salarial en Andalucía, sino también a nivel nacional.

En comparación, en el conjunto de Andalucía la diferencia salarial es del 26 por ciento, con 22.603 euros de media para los hombres frente a 17.949 euros para las mujeres.

A nivel de España, la brecha se reduce al 23 por ciento, con salarios medios de 27.411 euros para hombres y 22.255 euros para mujeres.

Estos datos también muestran que los sueldos medios en Sevilla son superiores a la media andaluza.

Brecha por edad

Asimismo, el informe refleja que en Sevilla no es hasta pasados los 26 años cuando los trabajadores comienzan a percibir sueldos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según datos de la Agencia Tributaria, los menores de 18 años apenas reciben 1.942 euros al año.

Entre los 18 y los 25 años, el salario medio anual aumenta, pero sigue estando por debajo del SMI, situándose en 8.144 euros. En cambio, el grupo de 26 a 35 años ya alcanza una media anual de 18.741 euros.

Los rangos de edad que más ingresos perciben de media son los de 46 a 55 años, con 26.385 euros al año, y los de 56 a 65 años, con 26.991 euros anuales.