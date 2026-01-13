¿Por qué el Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto las ayudas para familias vulnerables? La clave está en el IMV

El Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto casi 850.000 euros de los 1,2 millones destinados a las Ayudas Económicas Familiares, para los colectivos más vulnerables. Una prestación financiada por la Junta de Andalucía y con fondos del Gobierno central.

El hecho no ha pasado desapercibido para los grupos de izquierda de la oposición, pero ¿a qué se debe?

La clave está en otro tipo de prestaciones y su interacción con las mismas. En concreto, según ha destacado el delegado de Derechos Sociales del Consistorio hispalense, José Luis García, se debe al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Se trata de una ayuda concedida por la Seguridad Social a aquellas personas o familias en situación de vulnerabilidad. Así, las diferentes instituciones pretenden hacer frente a la pobreza y exclusión social.

Lo hacen complementando con el IMV la renta hasta llegar al umbral mínimo. En lo que respecta a las cuantías, estas oscilan entre los 600 y los 1.000 euros, dependiendo de las características del beneficiario.

El importe total alcanzaba los 1,2 millones de euros y formaba parte de un programa concedido por la Junta de Andalucía financiado con fondos autonómicos y provenientes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno central.

Críticas de la oposición

En cuanto a su regulación, corre a cargo de la administración autonómica y municipal. Al igual que el resto de subsidios, para recibirlos los beneficiarios tenían que cumplir una serie de requisitos.

El Ayuntamiento -gobernado por el grupo del Partido Popular- se ha visto obligado a reembolsar casi 850.000 euros. Pero, además, tendrá que pagar a la administración andaluza 28.000 euros de intereses.

Ha sido el grupo municipal del PSOE el primero en pronunciarse sobre el reintegro de las ayudas por parte del Consistorio.

La formación ha denunciado que se trata de una "forma de gobernar que abandona las políticas sociales" y que "casi

un millón de euros destinados a comida, alquiler, suministros o material escolar se han perdido".

Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU), Ismael Sánchez, ha señalado que esta circunstancia evidencia "el grave deterioro que sufren los servicios sociales municipales y la absoluta incapacidad del gobierno local para gestionar recursos esenciales".

"Factor determinante"

Pues bien, según el delegado, ha sido el IMV lo que ha hecho que muchas familias hayan decidido no solicitar las ayudas transferidas por la Junta de Andalucía.

La cuestión es que al recibir esta prestación, el resto de las solicitadas podrían verse afectadas. Esto, después de que la cantidad declarada hiciera que se superaran los umbrales establecidos para determinadas ayudas como las becas.

"Tras revisar la anualidad 2024, hemos identificado un factor determinante que ha condicionado la ejecución: la renuncia creciente de solicitantes por el impacto directo en el Ingreso Mínimo Vital", ha señalado García a través de una nota de prensa emitida por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, ha resaltado que el reintegro de estas prestaciones no se debe "en ningún caso a falta de voluntad política de este Gobierno ni a desatención a las familias".

En este sentido, fuentes municipales aseguran que las Ayudas Económicas Familiares "no son incompatibles" con otras, aunque sí pueden afectar a su recepción.

Gasto social "histórico"

Asimismo, subrayan el gasto social que recogen los Presupuestos del Ayuntamiento para este 2026, el "mayor de la historia de Sevilla".

El mismo representa más del 21 por ciento del total municipal con más de 137 millones para servicios sociales, un 10,15 por ciento más que lo destinado en el 2023.

Por último, el delegado ha destacado la Tarjeta Familia impulsada por el equipo municipal el pasado mes de abril y para la que se destinó cuatro millones de euros.

En cuanto a su uso, se trata de un sistema prepago con saldo mensual que oscila entre los 195 y los 390 euros. Además, las familias con menores de 0 a 3 años pueden beneficiarse de un complemento infantil de 176 euros.

Hasta el momento, tal y como ha señalado el Consistorio, se han emitido más de 3800 de estas tarjetas.